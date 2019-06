FOX annuncia le date di debutto di 9-1-1 3 | The Resident | Prodigal Son e altro

dituttounpop

(Di martedì 25 giugno 2019) FOXlediper la nuova stagione televisiva. Si parte il 23 settembre. Ledi 9-1-1 3, The3,Son, Almost Family e.Anche FOX ha comunicato ledi messa in onda per la nuova stagione televisiva. Proprio come NBC e CBS la stagione della nuova FOX aprirà i battenti lunedì 23 settembre con la terza stagione di 9-1-1, seguita daldella nuova serieSon con Tom Payne, Michael Sheen e Bellamy Young.Empire inizierà la sua corsa verso il finale di serie a partire da martedì 24 settembre, preceduto dalla nuova stagione di The. Non ci sono state variazioni di palinsesto ma cambia però il titolo di una delle novità della stagione.ta con il titolo Not Just Me, la serie di Jason Katims e Annie Wiseman cambia ancora titolo in Almost Family, e debutterà mercoledì 2 ottobre dopo la terza puntata dello show di successo ...

SeriesDesperate : - GioelePaglia : Fox annuncia le date del ritorno di Empire e le sue première autunnali! - badtvit : #Fox annuncia le date del ritorno di #Empire e le sue première autunnali! -