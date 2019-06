Fda approva Vyleesi | il cosiddetto viagra femminile

Blastingnews

(Di martedì 25 giugno 2019) Palatin Technologies e Amag Pharmaceuticals, due aziende farmaceutiche americane, hanno sviluppato un nuovo farmaco per ripristinare il desiderio intimo nelle donne, particolarmente indicato nella fase della premenopausa. Si tratta di, a base di bremelanotide, una molecola che agisce attivando i recettori della melanocortina e quindi le vie cerebrali coinvolte nel desiderio e nella risposta sessuale. Secondo gli analisti, questo farmaco potrà raggiungere un volume di vendita dell’ordine del miliardo di dollari. Quando il desiderio passa, basta attivare alcuni recettori Il problema di avere una versione aldi quello che ha rappresentato ilper l’uomo è stato a lungo perseguito, sia per motivi commerciali che per motivi etici. Non sembrava giusto che la ricerca avesse trovato una soluzione alle disfunzioni maschili mentre nulla era ancora disponibile per le ...

