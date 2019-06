Costa poco e frutta il triplo Sarà un affare da 4 miliardi

ilgiornale

(Di martedì 25 giugno 2019) Paolo Stefanato Creerà 22mila posti di lavoro e 600 milioni di entrate per l'Erario. Grazie a impianti e servizi quasi pronti Ken Follett, nel suo romanzo I pilastri della terra, ha fatto capire bene a che cosa serve un mercato: a far incrociare persone, merci e denaro, creando ricchezza per la collettività, e per riuscire - nel racconto - a finanziare la costruzione della cattedrale di Kingsbridge, bloccata dalla mancanza di fondi. La scena è la Gran Bretagna del XII secolo, ma oggi i grandi eventi internazionali, siano essi esposizioni, competizioni oppure Olimpiadi, rispecchiano ancora quel modello quasi millenario: concentrare gente e interessi significa creare mercato e, con esso, ricchezza diffusa in mille rivoli.così anche per le Olimpiadi invernali del 2026, assegnate ieri a Milano e Cortina: una bella vittoria per le due città e per il sistema Paese, che vedrà ...

