Caduta Libera | Nicolò Scalfi Si è Già Lasciato Con la Fidanzata Sara!

Nicolò Scalfi - è già finita tra il Campione di Caduta Libera e Sara Mustari : A Caduta Libera, lo scorso sabato, è stata accolta in studio Sara Mustari, presentata dal conduttore Gerry Scotti come dolce metà di Nicolò Scalfi, il campioncino dei record. Il pubblico di Canale 5 aveva conosciuto già una sua fidanzata, Valeria Filippetti, concorrente del quiz. Il rapporto fra i due naufragò dopo alcuni mesi, stesso destino condiviso dalla storia fra Nicolò e Sara, che rispondendo su Instagram ad alcune domande dei fan ...

A Caduta Libera il campione Nicolò Scalfi presenta la sua bellissima fidanzata : Nicolò Scalfi è l’inarrestabile campione del programma condotto da Gerry Scotti “Caduta libera”. Il giovane sembra davvero non cedere il passo a niente e nessuno. Un misto tra fortuna e capacità, con la sua stoffa e con grande stile e caparbietà, è riuscito a superare ben oltre le cifra di 500mila euro. Un cifra che, considerando l’età del giovane ragazzo, è un traguardo strabiliante, che potrebbe davvero fare la differenza per la realizzazione ...

Caduta Libera - Lino Banfi fa irruzione in studio : "Nicolò Scalfi è il mio nipotino acquisito : irruzione a sorpresa nello studio di Caduta Libera, il quiz pre-serale condotto su Canale 5 da Gerry Scotti: a materializzarsi, infatti, è stato Lino Banfi, entrato tra il clamore del pubblico e il volto stupito del conduttore: "Non ci posso credere! Signori, persino Lino Banfi, passando di qua per

Gerry Scotti a Caduta Libera confessa : “Ho detto una ca**ata” : Caduta Libera, Gerry Scotti racconta un aneddoto e poi ammette: “Ho detto…” La domenica a Caduta Libera Nicolò Scalfi non è presente. D’altronde il campione del quiz di Canale 5 ha diritto a un giorno di riposo dopo una difesa del titolo che va avanti da più di sessanta puntate. Ormai è riuscito a portare a casa 500mila euro divenendo il più grande campione di Caduta Libera di sempre, anche se si mormora della sua ...

Caduta Libera - Gerry Scotti interrompe la dedica hot di Veronica per il campione Nicolò Scalfi : “Basta!” : Lei ha iniziato cantandogli “Oggi sono io” di Alex Britti, riformulata per l’occasione. Ma Gerry Scotti, quando Veronica è arrivata al punto hot del pezzo dedicato al campione di “Caduta Libera” Nicolò Scalfi, ha deciso di fermarla. “Basta, Basta. Ma è inutile che adesso guardi me, quando canti ‘pantaloni blu’ che sono quelli che indossa lui. Capite? Vengono qui, lui le massacra, loro perdono con lui e però gli ...

