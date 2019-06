Andrea Iannone bacia i piedi a Giulia De Lellis video

Andrea Iannone e Giulia De Lellis - primo bacio pubblico : è vero amore : E? ormai ufficiale la storia d?amore fra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. L?ex corteggiatrice di "Uomini e donne", gieffina vip e influencer e il pilota di motoGp...

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono usciti allo scoperto sui social : I baci tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone finiscono sul numero di Chi in edicola mercoledì 26 giugno, ma l’influencer va su tutte le furie e come riporta Ilfattoquotidiano.it va su tutte le furie: “Vi siete permessi di entrare in casa nostra senza invito né tanto meno permesso, spaventando le mie bambine. Capisco il vostro lavoro, ma così non si fa! È la seconda volta che violate la mia privacy in questo modo. Tutto questo per 2,3 ...

Giulia De Lellis - dopo gli scatti con Andrea Iannone del giornale Chi - minaccia di querelare il giornale. Leggi cosa è accaduto : Giulia De Lellis da un po’ di tempo sta uscendo con Fabrizio Corona Andrea Iannone e proprio questa settimana il magazine Chi di Alfonso Signorini ha sorpreso l’ex gieffina ed il motociclista scambiarsi tenere... L'articolo Giulia De Lellis, dopo gli scatti con Andrea Iannone del giornale Chi, minaccia di querelare il giornale. Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone - la bomba di Signorini : come li becca al mare - roba molto spinta : Sul numero di Chi in edicola da mercoledì 26 giugno in esclusiva le prime foto del bacio fra il pilota di MotoGP Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez, e l'influencer Giulia De Lellis. La coppia a sorpresa, che si frequenta da un mese, è stata fotografata dal settimanale diretto da Alfonso Signorin

Il bacio tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone : L'esclusiva è di Chi, che ha immortalato il "primo" bacio tra la influencer e il pilota di MotoGp. Ecco a voi servito il "primo" bacio del gossip dell'estate, la storia tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. L'ex di Andrea Damante (e di Irama) e l'ex di Belen Rodriguez stanno insieme. Da settimane, infatti, si rincorrevano le voci e gli indizi sulla liaison e ora sono arrivati anche gli scatti, a confermare il tutto. ...

Andrea Iannone e Giulia De Lellis ... amore sotto il sole in Sardegna : Andrea Iannone e Giulia De Lellis ora che sono usciti allo scoperto, non li ferma più nessuno. Da quando hanno ufficializzato con i rispettivi follower la loro relazione, dopo settimane di indizi disseminati via social, Giulia De Lellis e Andrea Iannone condividono un video dietro l’altro, a base di giochi, tenerezze e dediche romantiche. In vacanza insieme sembrano super affiatati e l’intesa tra loro è alle stelle. Sono al mare in Sardegna con ...

Giulia De Lellis - Andrea Iannone : la foto del primo bacio : Sul numero di Chi in edicola da mercoledì 26 giugno in esclusiva le prime foto del bacio fra il pilota di MotoGP Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez, e l'influencer Giulia De Lellis. La coppia a sorpresa, che si frequenta da un mese, è stata fotografata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini prima in centro a Milano, dove c'è stato il primo bacio in pubblico, e poi in Sardegna, dove la passione è esplosa. Una settimana fa la De Lellis ...

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono usciti allo scoperto : la conferma social : Primo svelamento fatto: Giulia De Lellis e Andrea Iannone, da qualche settimana ormai una coppia, sono usciti ufficialmente allo scoperto. Niente baci in pubblico, niente selfie bollenti in costume da bagno, nessuna dichiarazione sentimentale ma tanta, tanta quotidianità e qualche pensiero più tenero. Lo hanno reso noto loro stessi pubblicando nelle Storie di Instagram alcuni momenti insieme, facendo definitivamente crollare il velo di ...

Una Giulia in acqua! Andrea Iannone e la De Lellis giocano in piscina : L'ex pupilla di Maria De Filippi, Giulia De Lellis, è in vacanza con Andrea Iannone, in Sardegna. Su tutti i principali siti e giornali di gossip è stata riportata l'indiscrezione che vedrebbe Giulia De Lellis fare coppia fissa con Andrea Iannone.-- E i due protagonisti, di quello che si preannuncia essere il flirt dell'estate 2019, sembrerebbero non voler più nascondere il loro amore. Il pilota di MotoGP, Andrea Iannone, ha infatti ...

Giulia De Lellis supportava la coppia Andrea Iannone e Belen Rodriguez : Giulia De Lellis, all'incirca un anno fa, commentava una foto che immortalava Andrea Iannone insieme alla sua ormai ex fiamma, Belen Rodriguez. Sui principali giornali di gossip e siti d'informazione, è stata riportata l'indiscrezione che vedrebbe Giulia De Lellis e Andrea Iannone protagonisti di una nuova love-story. Il flirt tra i due giovani sarebbe confermato da un gesto del pilota di Moto GP, che ha condiviso su Instagram ...

