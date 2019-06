Terremoto Roma | niente scuole chiuse a Rocca Priora | nessun danno

Terremoto Castelli Romani - scuole chiuse a Colonna. Molti hanno dormito all'aperto. Verifiche anche a Roma : Notte tranquilla dopo la scossa di domenica sera con epicentro nella cittadina in provincia di Roma. Tanta paura ma fortunatamente nessun danno. La metro C regolarmente in funzione

Terremoto Roma - zona ad alta pericolosità sismica : tanta paura e gente in strada nella notte : Alle ore 22.43 italiane del 23 giugno 2019 un Terremoto di magnitudo Ml 3.7 e magnitudo momento Mw 3.6 si è verificato in provincia di Roma, ad una profondità ipocentrale di 9 km. Le località più vicine sono riportate nella tabella che segue. Località entro 10 km dall’epicentro del Terremoto Dopo un’ora e mezza dal Terremoto, riporta l’INGV, un’unica ulteriore scossa è stata localizzata: alle ore 23:06 di magnitudo 1.4. Storicamente ...

Terremoto Roma - risentimento del 5° grado Mercalli a Colonna - San Cesareo e Zagarolo : attivata l’unità di crisi : Il Terremoto che ha spaventato Roma nella notte (la scossa si è verificata alle 22:43) è stata di magnitudo 3.6 (dato ufficiale e definitivo dopo gli ultimi ricalcoli dell’INGV) ma nell’area più vicina all’epicentro ha avuto un risentimento sismico del 5° grado Mercalli, precisamente a Colonna, San Cesareo e Zagarolo. La scala Mercalli (ancora molto utilizzata in ambito scientifico, a differenza di quanto molti erroneamente ...

