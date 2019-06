Telegram Desktop si aggiorna | aggiungi chiunque ai contatti

surface-phone

(Di lunedì 24 giugno 2019) Questa mattina,si èto per Windows 10 introducendo la possibilità di aggiungereai, anche senza numero. Changelog Aggiungereè più facile: ora puoi aggiungere qualsiasi utente ai tuoi, anche se i loro numeri di telefono non sono visibili. Trasferisci chat di gruppo: trasferisci la proprietà delle chat di gruppo e dei canali concedendo i diritti completi a un altro amministratore. Utile quando si cambia lavoro o se si vuole smettere di essere il creatore. Altre novità: Nascondi le chat archiviate nel menu principale. Visualizza chi è online direttamente dalla lista chat. Download La nuova versione diè numerata 1.7.9 ed è disponibile al download presso il Microsoft Store. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei commenti!(Gratis, Windows Store) →

