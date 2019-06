PS5 | Sony deposita un nuovo brevetto per eliminare le schermate di caricamento

Il boss di PlayStation non può ancora dire se PS5 sarà l'ultima console di Sony : Dopo l'avvento dei servizi streaming e soprattutto dopo l'annuncio di Google Stadia da parte del colosso informatico, sempre più utenti si chiedono quando Sony e Microsoft potrebbero decidere di abbandonare il modello delle console classiche, per abbracciare sistemi basati sullo streaming.Come riporta Push Square, il boss della divisione PlayStation Jim Ryan ha dichiarato di non sapere cosa riserverà il futuro e se PS5 sarà l'ultima console di ...

Cross-play tra PS5 e PS4 : una vera nuova generazione per Sony : PS5 è sempre più presente tra le news dei siti dedicati alla passione videoludica. E lo stesso sta accadendo sulle pagine di OptiMagazine, con sempre più spazio dedicato alla prossima - e attesissima! - console a marchio Sony. Nonostante il colosso nipponico dell'entertainment non sarà presente all'E3 2019 di Los Angeles, si continua infatti a parlare dell'erede di PlayStation 4. Erede che, naturalmente, darà via alla next-gen dell'universo ...

Todd Howard su PS5 e Xbox Scarlett : "Sony e Microsoft questa volta non commetteranno errori al lancio" : Il lancio di una nuova console è estremamente complicato e il passato recente ce lo ha dimostrato in più di un'occasione. L'attuale generazione ha visto Xbox One arrancare a causa di un prezzo maggiore e di una strategia comunicativa che non aveva fatto breccia e che era stata sfruttata anche da Sony stessa (ricordate il video sui giochi usati?). La scorsa ha visto PS3 faticare e per quanto riguarda PS5 e Xbox Scarlett cosa possiamo ...

PS5 : un brevetto di Sony svela informazioni sull'avanzatissimo SSD custom pensato per la nuova console : A questo punto, dopo le numerose notizie su PS5, sappiamo tutti che Sony introdurrà per la prima volta uno storage SSD nella sua console next-gen.Ciò consentirà alla piattaforma di caricare i giochi molto più velocemente rispetto a PS4, PS4 Pro e ai loro normali dischi rigidi.È interessante notare che un nuovo brevetto scoperto dall'utente ResetEra gofreak ci consente di approfondire le personalizzazioni che Sony eseguirà sull'SSD di PlayStation ...

Sony fa visita a Housemarque - esclusiva PS5 in cantiere? : Come possiamo apprendere da Twitter, gli studi svedesi di Housemarque hanno ospitato un rappresentante di Sony nelle ultime ore, e considerando quanto lo studio abbia lavorato a stretto contatto col gigante nipponico tutto fa presumere che vi sia qualcosa di interessante in serbo per i giocatori, magari un tripla A in preparazione per PS5.Housemarque in passato ha infatti già lavorato per Sony, realizzando delle esclusive per PS4 tra cui val la ...

PS5 : Jun Takeuchi di Capcom e Katsuhiro Harada di Bandai Namco svelano le loro impressioni sulla console next-gen di Sony : Il nuovo numero della rivista giapponese Weekly Famitsu contiene un'intervista fatta al Responsabile della divisione di Capcom, Jun Takeuchi ed al producer di Bandai Namco, Katsuhiro Harada.Nell'intervista viene chiesto ai due sviluppatori un commento sulla prossima console di Sony, PlayStation 5. Come riporta Twinfinite, la prima parte dell'intervista è dedicata a Takeuchi, il quale afferma che, dalle ultime informazioni che sono state svelate ...

PS5 a suon di esclusive - Sony punta forte sui titoli first party : A poche settimane dall'inizio dell'E3 2019, per i fan Sony è arrivato il momento di piangere una tra le grandi assenti: PS5 non sarà della partita in quel di Los Angeles, in virtù di una decisione ben definita del colosso nipponico di non presenziare all'interno della fiera dedicata all'intrattenimento elettronico. Una scelta che ovviamente ha fatto parecchio discutere negli scorsi mesi, ma che chiaramente apre la scena a un possibile evento in ...

Sony prevede un supporto a lungo termine per PS4 dopo l'arrivo di PS5 : A quanto pare, nonostante PS5 sia sempre più vicina, l'attuale ammiraglia di casa Sony, PS4, non andrà in pensione molto presto, nemmeno dopo l'arrivo della console next-gen.A confermarlo è il CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, che, durante il Sony IR Day 2019, ha confermato un supporto a lungo termine per PS4 dopo il lancio di PS5.Come riporta Gematsu, secondo l'azienda PS4 continuerà ad avere un ruolo cruciale, rimanendo la ...

PS5 scalpita in attesa del reveal : abbiamo davvero bisogno di una nuova console Sony? : Gli ultimi mesi hanno indubbiamente visto un chiaro fermento in chiave PS5: la rete ha cominciato a smuoversi all'arrivo delle prime indiscrezioni sulla potenziale nuova console Sony, e i dettagli condivisi con la community dei videogiocatori in merito ad alcuni degli aspetti del nuovo hardware hanno mandato senza mezzi termini in brodo di giuggiole tutti coloro che masticano un po' il gergo tecnico. Una potenza computazionale senza precedenti ...

PS5 : un video mostra come i fan immaginano la nuova console di Sony : Sebbene Sony non abbia svelato la forma definitiva di PS5, i fan stanno sperimentando design molto interessanti della futura console next-gen.PlayStation 5 è una realtà e, anche se Sony non ha fornito la data di lancio o i dettagli sulla sua futura vendita, ha rivelato le sue caratteristiche tecniche a livello hardware. La macchina dell'azienda giapponese dovrebbe essere promettente e molti utenti si sono lanciati per ricreare le proprie ...

Sony investirà circa 250 milioni di euro nello sviluppo di PS5 - che non sarà disponibile prima di aprile 2020 : Durante la presentazione degli ultimi rendiconti finanziari, le alte sfere di Sony hanno informato i propri azionisti che la compagnia è intenzionata a investire grandi somme di denaro nello sviluppo della nuova PS5, inoltre sembra che la console non arriverà sul mercato prima di aprile 2020.Come riporta Endgadget, a dare la notizia è stato il giornalista del Wall Street Journal Takashi Mochizuki, tramite un post sul suo profilo Twitter ha ...