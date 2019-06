Palermo | dice ' no' al parcheggiatore | automobilista colpito con pugni e gomitate

Zamparini - caccia alla talpa che informò l’ex presidente del Palermo calcio : perquisita la casa di un giudice : Si sono palesati in casa del capo dell’ufficio gip di Palermo per perquisirla. Blitz della Guardia di Finanza nell’abitazione del giudice Cesare Vincenti. Gli accertamenti sono stati disposti dalla procura di Caltanissetta che indaga sull’eventuale esistenza di una talpa negli uffici giudiziari. Una fonte che avrebbe avvisato l’ex presidente del Palermo calcio Maurizio Zamparini di una richiesta di arresto pendente a suo carico. Sempre ...

Migranti : Palermo - giudice pace annulla decreto espulsione ghanese Paul : Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - Il giudice di pace di Palermo ha annullato il decreto di espulsione a carico di Paul Yaw, l'idraulico ghanese per il quale il missionario laico di Palermo Biagio Conte ha digiunato per quasi due settimane nella piazza in cui uccisero don Pino Puglisi. Secondo il giudice

Repubblica : “Lotito - il giudice suo amico e la sentenza Palermo che salvò la Salernitana” : Sergio Santoro Nell’inchiesta di Perugia su Luca Palamara e gli incontri con i magistrati del Csm e i deputati del Pd Luca Lotti e Cosimo Ferri spunta anche il nome di Claudio Lotito. Il presidente della Lazio è legato a Palamara e ai deputati Pd da una frequentazione antica. Lotito coltiva una vera e propria passione per i giudici, scrive il quotidiano. E’ legato a Sergio Santoro, presidente di sezione del Consiglio di Stato, ...

Rissa in pub Palermo - grave un sedicenne : 19.40 Un ragazzo di 16 anni è rimasto gravemente ferito per un colpo al volto ricevuto da un coetaneo, durante una Rissa scoppiata in un pub a Palermo. Il 16enne è ricoverato all'Ospedale civico dove gli hanno riscontrato una emorragia cerebrale e fratture vicino all'occhio. Ad accompagnarlo al Pronto Soccorso i genitori, chiamati dagli amici del giovane. La polizia sta cercando l'aggressore che sembra sia estraneo al gruppo.

Caso Palermo - il giudice si astiene : udienza rinviata : E’ stata rinviata al 29 maggio la decisione sul Caso Palermo presso la Corte d’Appello federale. Il club rosanero è stato retrocesso all’ultimo posto del campionato di Serie B (con conseguente retrocessione in Serie C), decisione nei confronti della quale la società ha presentato ricorso. Tuttavia, come riporta l’ANSA, il presidente del collegio, Sergio Santoro, […] L'articolo Caso Palermo, il giudice si astiene: udienza rinviata è ...

Anm Palermo ricorda il giudice Falcone : Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - Magistrati, cittadini comuni, rappresentanti delle forze dell'ordine, hanno ricordato questa sera nella piazzetta della Memoria di Palermo, adiacente al Palazzo di giustizia di Palermo, il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta

Palermo - niente da fare : il Collegio di Garanzia dice no - via ai playoff : niente da fare per il Palermo, che si vede respinto il ricorso sull’annullamento dei playoff anche da parte del Collegio di Garanzia dello Sport dopo quello della Corte d’Appello Figc. Possono così definitivamente partire i playoff. “In questa fase di sommaria delibazione – scrive Frattini nel decreto col quale ha respinto il ricorso del Palermo – le questioni sollevate circa la competenza del Collegio di Garanzia ...