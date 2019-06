James | Manolas | Lozano | per comprarli basterebbe cedere Allan e Insigne

ilnapolista

(Di lunedì 24 giugno 2019) La vera ossessione di De Laurentiis, scrive la Gazzetta, sta diventando Hirving. Ancelotti lo vuole a tutti i costi ma il Psv chiede 50 milioni per lasciarlo andare. TraRodriguez,e il messicano nonro 100 milioni se il Real e il club olandese non abbassano le pretese. Per il colombiano, infatti, Florentino Perez chiede 50 milioni, perla Roma pretende il pagamento dell’intera clausola di 36 milioni, poi ci sarebbero gli altri 50 per. In tutto occorrono 136 miloni. Per far fronte alla spesa è necessario, scrive la rosea. E sono due, sostanzialmente, le cessioni che potrebbero servire a fare cassa. La prima è quella dial Psg. Una trattativa che si potrebbe chiudere a 65 milioni. La seconda è quella di Lorenzo. De Laurentiis potrebbe cederlo a 70 milioni. Ancelotti ha dato il suo ok. L'articolo, ...

