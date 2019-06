Headhunter 4 0 | l’ieri | oggi e domani della professione

huffingtonpost

(Di lunedì 24 giugno 2019) C’era una volta l’vecchio stile: uffici molto classici, moquette, a volte boiserie, stile severo, doppiopetto o gessato per l’uomo, tailleur e gioielli sobri per la donna, con calze anche in piena estate, segretarie in quantità, un sapore complessivo old style, un po’ come un notaio o un avvocato.Identifichiamo così, con degli stereotipi neppure troppo lontano dal vero, quello che io definisco “l’anni ‘80”. Il focus del nostro lavoro era identificare le persone, venivamo visti un po’ come dei “maghi”, era di moda la mitizzazione del lavoro del manager, noi cacciatori di teste venivamo visti come delle persone che potevano, con la loro magica chiamata, cambiare la carriera di una persona.Lo stile di intervista era duro, quasi al limite dell’arroganza. Allora, parliamo di prima del ...

