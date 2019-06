Ecco tante novità in arrivo su App Google | anche per la Modalità guida e Google Lens

Luisa e Salvio dopo Uomini e Donne - Ecco perché stanno insieme nonostante la lite : Uomini e Donne Over, Luisa e Salvio sono una coppia a tutti gli effetti Nessuno avrebbe mai immaginato che Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta si sarebbero messi assieme dopo Uomini e Donne Over perché – come senz’altro ricorderete – lei aveva reagito malissimo al suo rifiuto di uscire dalla trasmissione e aveva per questo […] L'articolo Luisa e Salvio dopo Uomini e Donne, ecco perché stanno insieme nonostante la lite ...

Iva Zanicchi - Ecco perché la cantante e sembra non avere una casa : “Dimmi pure che destino avrò”, chiedeva Iva Zanicchi, con una canzone, a una zingara nel 1969. Forse la risposta, quella della zingara che legge il futuro, avrebbe potuto essere questa : “sarai a tutte le ore in televisione”. Già, perché sembra proprio questo il destino dell’aquila di Ligonchio. L’Iva nazionale, una delle regine della musica italiana, a 79 anni (portati divinamente, c’è da dirlo) sta monopolizzando i televisori ...

La bellissima Victoria Stella Doritou! Ecco la nuova fiamma del cantante Irama : Victoria Stella Doritou è la nuova donna di Irama, lei si è mostrata per la prima volta con lui attraverso una Instagram Stories. In queste ore tutti parlano di lei: Victoria Stella Doritou, la ragazza che ha conquistato il cuore di Irama. ll cantante, ex vincitore di “Amici“, è ormai noto per le sue relazioni e nei mesi scorsi era finito al centro del gossip per la storia con Giulia De Lellis. I due si sono lasciati nel giro di ...

Laura Pausini - la risposta della cantante diventa virale : Ecco cosa ha scritto : In questi giorni sui social sta spopolando una frase: “Eppure…non è così? :) Baci”. Parole che sono diventate virali perché sono spuntati come funghi meme, citazioni, battute ad effetto a più non posso. Ma come nasce questo fenomeno curioso? Tutto risale al 12 giugno scorso, quando una ragazza – che sta sostenendo gli esami di maturità come si evince dal suo profilo Twitter – fan dei Twenty One Pilots ed Ed Sheeran, scrive: ...

Ecco Libra - la criptovaluta di Facebook : che cos’è - come funziona e perché è importante : Si chiama Libra ed è la nuova criptovaluta che Facebook ha presentato e che debutterà ufficialmente sulla piattaforma social entro 2020 e sarà accompagnata da portafoglio digitale chiamato CaLibra. Andiamo a scoprire nel dettaglio come funziona e quali sono le caratteristiche specifiche di quella che molti hanno già denominato impropriamente il Bitcoin di Facebook. E […] L'articolo Ecco Libra, la criptovaluta di Facebook: che cos’è, ...

Cantina “Le Manzane” - una crescita costante delle bollicine - il ProsEcco superiore Made in Italy : Non so voi, ma a me sopratutto in estate, oltre alle occasioni in cui si brinda e festeggia, piace sempre di più bere Prosecco, che sia per un aperitivo o durante i pasti. Deve essere però uno di quei prodotti che rispondono a determinati requisiti di qualità, altrimenti poi la bella serata si trasforma in una notte con il mal di testa e bruciori di stomaco. Ci sono una quantità di prodotti a dir poco imbarazzanti, in commercio. Oggi invece vi ...

Ecco le novità Wind e Tre al via domani : nuovi smartphone a rate e tante nuove offerte : Da domani, lunedì 17 giugno, il portafoglio di smartphone proposti da Wind a rate si arricchisce di nuovi modelli Xiaomi, Samsung e LG. Ecco quali sono L'articolo Ecco le novità Wind e Tre al via domani: nuovi smartphone a rate e tante nuove offerte proviene da TuttoAndroid.

Italia regina del contante. Ecco le regioni che lo usano di più : La radiografia del Tesoro. In Calabria, Abruzzo, Molise e Campania 9 scambi su 10 in banconote. Dall’incrocio fra cash e attività illecite la misura del rischio riciclaggio provinvia per provincia...

Coupon sconto del 5% e tante offerte Impedibili : Ecco la Super Week di eBay : Su eBay torna la Super Week e con essa gli sconti Imperdibili su smartphone Android e centinaia di altri prodotti. In più debutta il nuovo codice sconto PITAPP50 da utilizzare per gli acquisti tramite l'applicazione mobile. L'articolo Coupon sconto del 5% e tante offerte Impedibili: ecco la Super Week di eBay proviene da TuttoAndroid.

Tante belle offerte sul Play Store : Ecco le migliori app e i giochi in promo oggi : Sono più di 30 i titoli tra app e giochi Android in offerta (di cui 21 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per chiudere la giornata in bellezza? L'articolo Tante belle offerte sul Play Store: ecco le migliori app e i giochi in promo oggi proviene da TuttoAndroid.

Rihanna è la cantante più ricca al mondo : Ecco il resto della classifica : Ha superato illustri colleghe come Madonna e Beyoncé The post Rihanna è la cantante più ricca al mondo: ecco il resto della classifica appeared first on News Mtv Italia.

Marco Carta - Ecco dove si trova il cantante dopo il rinvio a giudizio per furto alla Rinascente di Milano : FQ Magazine Marco Carta, ecco chi è la donna che era con lui alla Rinascente L’arresto non è stato convalidato, ma lui resta indagato per furto aggravato in concorso: il processo è stato fissato a settembre. È la decisione che il giudice di Milano ha preso per il cantante Marco Carta, arrestato venerdì 31 maggio con l’accusa di aver rubato sei magliette ...

Caso Carta - Ecco chi è la donna che accompagnava il cantante - : Angelo Scarano La donna che accompagnava il cantante in Rinascente sarebbe una infermiera. Lei è stata arrestata per furto aggravato. Carta resta imputato Nel Carta-gate c'è un'altra figura: la donna che lo accompagnava e che è stata processata per direttissima per furto. Finora la sua identità era rimasta sconosciuta. Ma adesso ha un nome e cognome: Fabiana Muscas, infermiera professionale all'ospedale Brotzu di Cagliari nella ...

Marco Carta è Innocente. Ecco La Verità sull’Arresto del Cantante! : Nuovi aggiornamenti sull’arresto di Marco Carta. Il vincitore di Amici è risultato estraneo ai fatti e il giudice non ha convalidato il suo arresto. Ecco le dichiarazioni dell’avvocato e dello stesso Marco Carta. In queste ore si sta diffondendo a macchia d’olio la notizia dell’arresto di Marco Carta. Il cantante, ex vincitore di Amici, è stato pizzicato alla Rinascente di Milano con l’accusa di avere tentato di ...