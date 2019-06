Claudio Giovannesi a OM | incetta di nomination per La Paranza Dei Bambini ai Nastri

optimaitalia

(Di lunedì 24 giugno 2019) Segui tutti gli aggiornamenti quotidiani dello “Specialed’Argento 2019” di OM: https://www.optimagazine.com/category/speciale--dargento PerLaDeiè il film della consacrazione, confermato dalle ottoaid’Argento, tra cui tre personali per lo stesso, film, regia e sceneggiatura, scritta insieme a Roberto Saviano e Maurizio Braucci. E proprio con la sceneggiatura il terzetto aveva già ottenuto un riconoscimento prestigioso nel febbraio scorso, l’Orso d’Argento al Festival di Berlino, in cui il film era passato in concorso., nell’intervista rilasciata in esclusiva ai microfoni di OM Optimagazine, sottolinea l'importanza anche di altre candidature: da quella alla fondamentale fotografia naturalistica di Daniele Ciprì, a quella al certosino lavoro del casting. “È stata una delle ...

