Anthem pronto a reagire | EA preannuncia mesi di fuoco

optimaitalia

(Di lunedì 24 giugno 2019) Dopo i numerosi proclami antecedenti la fase d’uscita, daci si sarebbe aspettati di certo molto di più. La nuova IP di Bioware patrocinata da Electronic Arts aveva tutte le carte in regole per divenire uno dei titoli di riferimento dell’intero panorama videoludico, complice una realizzazione tecnica che sembrava essere mozzafiato e le promesse del team di sviluppo di contenuti sempre freschi utili a stuzzicare l’appetito dei videogiocatori. Qualcosa non ha però evidentemente funzionato, conche si è trovato praticamente da subito affetto da una sequela di bug che ne hanno minato la diffusione. L’E3 2019, con l’evento privato di Electronic Arts (EA Play 2019), era il punto di ri-partenza ideale per il gioco, che a questo punto ha un duplice compito: quello di correggere le defezioni evidenziate nei primidi vita e quello di convincere gli scettici, rimasti ...