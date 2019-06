Ancona. Al mare insieme, poi la cena romantica: ma a casa la violenta davanti ad una 95enne (Di lunedì 24 giugno 2019) I fatti in un appartamento di Ancona, nel quartiere del Pinocchio. L’invito a cena era una trappola, arrestato un romeno di 50 anni, con precedenti penali. L'uomo in casa aveva un'anziana, non autosufficiente, che gli sarebbe stata 'affidata' dalla moglie badante, non in casa al momento dei fatti. (Di lunedì 24 giugno 2019) I fatti in un appartamento di, nel quartiere del Pinocchio. L’invito aera una trappola, arrestato un romeno di 50 anni, con precedenti penali. L'uomo inaveva un'anziana, non autosufficiente, che gli sarebbe stata 'affidata' dalla moglie badante, non inal momento dei fatti.

Prima hanno trascorso il pomeriggio al mare, poi quell’invito per una cena a lume di candela. Arrivati a casa dell’uomo, i due, entrambi di nazionalità romena, hanno iniziato a bere e il 50enne, dopo aver chiuso la porta a chiave, una volta ubriaco ha costretto la connazionale 43enne ad avere un rapporto sessuale con lui, violentandola. I fatti in un appartamento di Ancona, nel quartiere del Pinocchio. Il presunto stupratore avrebbe approfittato del fatto che in casa non vi fosse la moglie, per quanto in un’altra stanza era presente un’anziana, 95enne, allettata e che quindi non avrebbe dato alcun ‘fastidio’. La vecchina gli sarebbe stata ‘affidata’ dalla moglie badante affinché se ne occupasse durante la sua assenza.