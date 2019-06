Salvini attacca l' Olanda sul caso Sea Watch | Se accade qualcosa ai migranti sarà

Di Battista attacca : 'Idea di Salvini? Mandare tutto all'aria per tornaconto personale' : E' passato oltre un anno da quando il Governo formato da Lega e Movimento Cinque Stelle si è insediato. A reggerlo c'è una maggioranza fortemente eterogenea, in cui si intersecano due partiti che, per molti versi, sembrano avere poco a che spartire. Non a caso da tempo viene messa in dubbio la reale e duratura tenuta dell'Eesecutivo, al punto che si continua a cercare di capire quando l'idillio tra i grillini ed il Carroccio si esaurirà. Gli ...

Matteo Renzi attacca Salvini : “Disperato piagnucola chiedendo 10 miliardi - ennesima pagliacciata” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, va all'attacco del ministro dell'Interno, Matteo Salvini: "Ha vinto le elezioni promettendo la luna. Adesso, disperato, si limita a piagnucolare chiedendo 10 miliardi. Ben che vada tutto il caos di questi giorni (o mi date 10 miliardi o salta il Governo) nasconde una pagliacciata, l’ennesima".Continua a leggere

Napoli - Saviano sulla Open Arms e attacca Salvini : 'Uniti contro le balle' : Roberto Saviano è da tempo in aperta polemica con Matteo Salvini. I due si confrontano spesso e volentieri su temi in cui la loro visione è diametralmente opposta. Non mancano i toni forti e persino epiteti che suonano come insulti. Lo scrittore, ad esempio, non ha mai fatto mistero di considerare il Ministro una persona che fa il "buffone" sulla pelle dei migranti. In altre occasioni lo ha definito il "ministro della malavita" con tanto di coda ...

Sergio Mattarella attacca "Accogliere i rifugiati è un dovere". Matteo Salvini risponde : Nella giornata mondiale del rifugiato il presidente Sergio Mattarella manda un messaggio al ministro dell'Interno Matteo Salvini e uno all'Europa. "I rifugiati ci ricordano ogni giorno, con forza, vicende di sofferenza, di discriminazione, di separazione da famiglie, terre e radici. Ciascun popolo,

Salvini attacca Tria : "Deve tagliare le tasse" : Se Tria vuol continuare a fare il Ministro dell'Economia di questo Governo dovrà adeguarsi a quello che è il programma della Lega. Questo è il messaggio che Matteo Salvini ha inviato forte e chiaro al suo collega di Governo dall'Assemblea di Confartigianato.La priorità deve essere quella di abbassare le tasse, anche se sull'Italia pende una procedura d'infrazione: "Mi pagano lo stipendio per dare lavoro agli italiani, non per dire signor sì, ...

Di Battista attacca Salvini nel suo nuovo libro : 'Vuole far cadere il Governo' : Pochi giorni fa Alessandro Di Battista ha presentato il suo nuovo libro, intitolato Politicamente Scorretto. In tale libro, Di Battista ha polemizzato con l'attuale establishment del Movimento 5 Stelle e ha criticato l'operato del "Governo del cambiamento". Andando maggiormente nello specifico, l'attivista e punto di riferimento dell'ala più movimentista del partito pentastellato non ha risparmiato critiche nemmeno all'attuale leader dei 5 ...

Valeria Fedeli ad Agorà attacca Matteo Salvini : "Mancanza di autorevolezza davanti a Donald Trump" : "C'è un problema di serietà quando si sta al governo. Non si può andare dal presidente degli Stati Uniti e dire 'scusate abbiamo preso quella posizione sul Venezuela ma adesso faremo diversamente'", attacca Valeria Fedeli, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre. "C'è un problema di autorevolez

Matteo Salvini attaccato da Don Nando Ottaviani : "Allora sono comunista" - come si è conciato il prete : Ogni giorno spunta un prete che attacca Matteo Salvini. L'ultimo arriva da Coreglia Antelminelli, in provincia di Lucca. Si tratta di Don Nando Ottaviani, il quale mette nel mirino la politica dei porti chiusi del leader della Lega. Il Don, della sagrestia della parrocchia San Michele, lancia la sua

Pure Don Nando attacca Salvini : "Allora io sono comunista" : Costanza Tosi "Ama il prossimo tuo (cit Gesù), se questo vuol dire essere comunista, allora io sono comunista", il cartellone contro Matteo Salvini è l’ultima trovata social di Don Nando Ottaviani Spunta un altro prete contro Salvini. Questa volta il messaggio d’attacco contro il ministro dell’Interno e la sua politica dei porti chiusi arriva da Coreglia Antelminelli, Lucca. Don Nando Ottaviani, dalla sagrestia della parrocchia di ...

Massimo Giannini attacca Maurizio Landini a Otto e mezzo : "Lo sa che il 43% degli operai vota Matteo Salvini?" : "Il 43 per cento degli operai vota Matteo Salvini". Massimo Giannini cerca di svegliare Maurizio Landini in diretta da Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 ricordandogli che una grande parte degli iscritti alla Cgil ha votato Lega alle ultime elezioni europee. Il sindacalista si innervosisce - oltre a

Salvini attacca Costa sul ponte Morandi e Di Maio su Ilva e Alitalia : Matteo Salvini ne ha per tutti. Al termine del consiglio federale della Lega, a Milano, il leader del Carroccio si scaglia contro il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio e contro Sergio Costa, ministro dell’Ambiente. Colpevoli secondo il ministro dell’Interno di “rallentare” le tempistiche del governo del cambiamento. “Il governo va avanti, ci sono tanti impegni da mantenere però ci sono alcune ...

Condoni e soldi in nero - Formigli attacca Salvini e Di Maio : 'La volete finire?' : Attorno al concetto di condono ci sono posizioni differenti. C'è chi lo ritiene uno strumento che finisce per incentivare l'evasione, creando un precedente e stimolando al mancato pagamento delle tasse in vista di una possibile riproposizione della cosa. C'è chi, invece, pensa possa essere una strategia utile per recuperare miliardi di euro attraverso degli sconti su sanzioni che, probabilmente ed altrimenti, non si incasserebbero mai. In tal ...

Laura Boldrini attacca Matteo Salvini : 'Irresponsabilità e cialtroniera evidenti' : La legge sulla legittima difesa è stata, sin dall'inizio della sua campagna elettorale, una sorta di chiodo fisso per Matteo Salvini. La sua missione di far aumentare il senso di sicurezza tra i cittadini, passava anche attraverso una forma di tutela nei confronti di chi sceglieva di difendersi da solo. E allo stesso modo puntava a depenalizzare i reati di quanti, scegliendo di utilizzare le armi regolarmente detenute, finivano per portare delle ...

Pensioni ultima ora : Prodi attacca Quota 100 - su Salvini “finita l’ascesa” : Pensioni ultima ora: Prodi attacca Quota 100, su Salvini “finita l’ascesa” Pensioni ultima ora: dopo i tanti interventi in materia previdenziale in occasione della Repubblica delle Idee promossa da Repubblica si è registrata la sortita dell’ex premier Romano Prodi. Il fondatore dell’Ulivo ha affrontato vari punti dell’attualità politica, parlando anche di Quota 100. Pensioni ultima ora, Prodi all’attacco di ...