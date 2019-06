Carige | «piano B» con quota di maggioranza al fondo interbancario

Carige - saltato il piano Blackrock. Ritirata la manifestazione di interesse | : Fra i fattori che avrebbero indotto il fondo al ripensamento, secondo quanto risulta al Secolo XIX, ci sarebbe il mancato supporto di un soggetto partner il cui ruolo sarebbe stato determinante nell’acquisizione della banca ligure

Carige - il fondo Blackrock si tira indietro : salta il piano di salvataggio. Torna in campo la ricapitalizzazione di Stato : salta in extremis l’operazione di salvataggio di Banca Carige da parte di Blackrock. Giovedì mattina i commissari dell’istituto ligure hanno comunicato che il fondo statunitense “ha ritenuto di non dare ulteriore corso alla sua iniziale manifestazione di interesse“. Che era stata accolta con favore dal fondo interbancario di tutela dei depositi, pronto a convertire in azioni il bond da 320 milioni sottoscritto a novembre per ...

Carige - stop di BlackRock al piano Il comitato investimenti dice no : La notizia se confermata, sarebbe clamorosa. Il comitato investimenti di BlackRock, dicono i rumors, ha dato parere negativo al salvataggio di Carige. L’operazione che prevedeva un impegno di 400 milioni oltre alle garanzie per l’aumento da 720 milioni è stata ritenuta troppo rischiosa oltreoceano. Segui su affaritaliani.it

Carige - via libera delle altre banche al piano di salvataggio di Blackrock. Il fondo Usa punta a diventare primo socio : A quattro mesi dal varo del decreto che prevedeva la possibilità di ingresso dello Stato nel capitale di Carige, la banca si prepara a diventare più statunitense che ligure. Lo Schema volontario del fondo interbancario di tutela dei depositi ha infatti dato il via libera al piano concordato con il fondo Blackrock – già socio di Unicredit e Intesa – che sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 400 milioni di euro diventando primo ...

Carige - ok delle banche al piano Blackrock : avranno il 43% : Per risanare e mettere in sicurezza Carige si prospetta un piano in più tappe. Quella iniziale scatterà oggi, quando il Consiglio dello Schema volontario del Fondo interbancario presieduto da Salvatore Maccarone, sottoscrittore di un bond da 320 milioni della banca ligure, alle 12 si riunirà a Milano per approvare il piano concordato con Blackrock e dare il suo disco verde alla conversione totale del bond in capitale...

Carige - Messina : Fitd può partecipare ad aumento capitale con piano BlackRock : ...la valorizzazione della gestione dei patrimoni "mette a rischio il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori e trascura il ruolo della banca quale riferimento indispensabile per l'economia dei ...

Carige - Mf : piano Blackrock inviato alla Bce : Roma, 25 apr., askanews, - Obiettivi più aggressivi per cost/income e roe; conferma per la strate-gia di derisking e per la valorizzazione del wealth ma-nagement; forte attenzione alle nuove ...