Triplo selfie per BepiColombo | in viaggio verso Mercurio

(Di sabato 22 giugno 2019) Scattarsi une postarlo immediatamente sui social media:può fare anche questo. La navicella Esa-Jaxa in– riporta Global Science – ha utilizzato in contemporanea le sue tre “-cam”, diffondendo subito dopo tre immagini tramite il suo account Twitter. Le foto, in bianco e nero con una risoluzione di 1024 x 1024 pixel, mostrano il pannello solare di Bepi (a sinistra), la sua antenna media (al centro) e quella più alta (a destra) collegate al Mercury Planetary Orbiter.ha iniziato la sua traversata del Sistema Solare interno lo scorso ottobre, partendo dallo spazio porto di Kourou in Guyana Francese a bordo lanciatore Ariane 5. Ildella sonda coprirà in tutto 9 miliardi di chilometri, nel corso dei quali Bepi effettuerà un sorvolo ravvicinato della Terra, previsto per il 13 aprile 2020, due di Venere e infine ...

