Maltempo | grandinata devastante a Modena | circa 30 feriti | danni gravissimi ad auto e

Violento Maltempo in Piemonte : nubifragio nel cuneese con forte grandinata e disagi : Il Piemonte è ancora flagellato dal maltempo. Dopo il nubifragio di ieri sul Torinese, oggi la zona maggiormente colpita dai temporali è quella tra Mondovì e Garessio, nel cuneese, dove una violenta grandinata si è abbattuta sulla zona, raggiungendo i dieci centimetri di manto bianco a Priola. Allagamenti sono segnalati anche a Mondovì, mentre tra Vicoforte, Ceva e Mondovì numerose abitazioni sono rimaste senza energia elettrica. Tanti anche gli ...

Maltempo - devastante grandinata a Modena : auto e finestre distrutte - vento a 110km/h - almeno 15 feriti [FOTO e VIDEO] : Il fronte temporalesco che sta provocando fenomeni meteo estremi al Nord Italia, ha colpito nelle ultime ore l’Emilia Romagna dopo essersi abbattuto in mattinata sulla Lombardia (con picchi di 110mm tra Monza e Bergamo) e ieri su Torino (72mm in centro, con gravi danni e purtroppo anche una vittima). Un violento temporale s’è abbattuto nel primo pomeriggio su Modena, dove sono caduti 35mm di pioggia e la temperatura è crollata a ...

Maltempo - devastante grandinata a Modena : auto e finestre distrutte. Allarme tornado in Romagna [FOTO e VIDEO] : Il fronte temporalesco che sta provocando fenomeni meteo estremi al Nord Italia, ha colpito nelle ultime ore l’Emilia Romagna dopo essersi abbattuto in mattinata sulla Lombardia (con picchi di 110mm tra Monza e Bergamo) e ieri su Torino (72mm in centro, con gravi danni e purtroppo anche una vittima). Un violento temporale s’è abbattuto nel primo pomeriggio su Modena, dove sono caduti 35mm di pioggia e la temperatura è crollata a ...

Maltempo Lombardia : nubifragio e grandinata su Milano : Intorno alle 9 un nubifragio si è abbattuto su Milano e hinterland metropolitano, accompagnato anche da una grandinata. Tombini e cantine si sono allagate e sono numerose le richieste di intervento giunte ai Vigili del fuoco e alla Polizia Locale. Il centro meteo della Regione Lombardia ieri ha emanato un’allerta meteo in codice giallo per rischio temporali forti. L’amministrazione ha disposto l’attivazione del centro operativo ...

Maltempo al Nord : devastante grandinata in Emilia Romagna - danni ingenti : Come previsto si è accesa l'instabilità atmosferica nel corso del pomeriggio sulle regioni del Nord Italia. Un temporale abbastanza isolato ma intenso (probabilmente a carattere di "supercella") ha...

Maltempo Lombardia : grandinata nel Monzese - colture distrutte : Ortaggi distrutti e danni anche su mais, frumento e avena: è il primo bilancio dei danni del Maltempo, elaborato dalla Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza. Le avverse condizioni meteo ieri sera ha colpito una fascia di diversi km tra i comuni di Vimercate, Concorezzo e Villasanta, in provincia di Monza. La bomba d’acqua e la successiva grandinata – precisa la Coldiretti interprovinciale in base alle rilevazione dei tecnici ...

Maltempo : grandinata su Roma - chiusa stazione metro Battistini : Il vortice depressionario attivo sull'Italia alimenta condizioni di spiccata instabilità sul Lazio, dove si osservano rovesci accompagnati da fulminazioni e grandinate in particolare sui settori...

Maltempo : violenta grandinata su Roma : Una violenta grandinata si è abbattuta pochi minuti fa su Roma: il fenomeno segue i temporali che già questa mattina avevano provocato disagi e allagamenti che avevano richiesto diversi interventi sia da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale che dei vigili del fuoco. A causa del Maltempo diverse strade non sono percorribili, mentre è stato riaperto il sottopasso di via Appia Nuova all’altezza dell’aeroporto di ...

Grandinata blocca Malpensa - il Maltempo sferza il nord Italia : Una forte Grandinata nel pomeriggio ha completamente imbiancato la pista dell’aeroporto di Malpensa. Il flusso dei voli è stato sospeso per 40 minuti: 7 aerei sono stati dirottati su altri scali ma l’aeroporto - viene precisato - non è mai stato chiuso. Nello scalo è stata subito attivata la task force che solitamente viene messa in campo durante l’emergenza neve per pulire la pista dalla fitta coltre di ...

Maltempo - paura a Milano per una violenta grandinata : allerta in tutta Italia : Peggioramento in vista delle condizioni meteo, con piogge e temporali soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centro-meridionali. In arrivo anche un deciso rinforzo dei venti e un forte...

Maltempo - grandinata su Malpensa : ghiacciata la pista dell’aeroporto : Il calendario dice che è maggio ma a Malpensa grandina. Talmente tanto che è stata completamente imbiancata la pista dell’aeroporto. Il flusso dei voli è stato ridotto e alcuni in arrivo sono stati dirottati su altri scali ma l’aeroporto – viene precisato – non è mai stato chiuso. Al momento gli operai sono ancora al lavoro per pulire la pista dalla fitta coltre di ghiaccio che si è depositata. Il Maltempo che si è abbattuto sulla ...

Maltempo Salento : violenta grandinata in zona Negroamaro : Una violenta grandinata si è abbattuta nel pomeriggio in alcuni comuni del Nord Salento. Sono stati colpiti soprattutto Salice salentino, Guagnano, Campi, Novoli e Veglie. Il fenomeno atmosferico è durato una decina di minuti coprendo di bianco strade e campagne. Si temono danni per i vigneti del Negroamaro che si estendono nella zona. L'articolo Maltempo Salento: violenta grandinata in zona Negroamaro sembra essere il primo su Meteo Web.