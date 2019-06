Il governatore di Bankitalia Visco | “Non vivere con l’incubo del disavanzo | serve

Visco - il monito del governatore di Bankitalia : «Disavanzo incubo invivibile - serve stabilità» : Parla del «Disavanzo come un incubo invivibile per la stabilità» il governatore di Bankitalia , Ignazio Visco . «Ci vuole fiducia e capacità di...

Visco - l'allarme del governatore di Bankitalia : «Disavanzo incubo invivibile - serve stabilità» : Parla del «Disavanzo come un incubo invivibile per la stabilità» il governatore di Bankitalia , Vincenzo Visco . «Ci vuole fiducia e capacità di...

Bankitalia - ddl Lega-M5s : “ governatore e dg nominati senza sentire via Nazionale - due vice dg eletti dalle Camere” : Lega e Movimento 5 stelle hanno presentato in Senato un progetto di legge che modifica radicalmente le regole di nomina dei vertici di Banca d’Italia. Il governatore, il direttore generale e uno dei vice direttori generali verrebbero nominati su proposta del presidente del Consiglio dei ministri e previa deliberazione del consiglio dei ministri, mentre altri due vice dg sarebbero eletti a scrutinio segreto uno dalla Camera e uno dal Senato. ...

Salvini al governatore di Bankitalia Visco : “L’Italia è più povera per colpa di regole vecchie” : Il vicepremier Matteo Salvini, durante un comizio ad Aversa, in vista del ballottaggio del 9 giugno, ha replicato al governatore di Bankitalia Ignazio Visco: "L'Italia è più povera per colpa di vincoli e regole vecchie. L'unico modo per crescere e' dare lavoro e dare speranza e tagliare le tasse".