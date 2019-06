Il blackout che lo scorso mese fermò la circolazione dei treni in un’isola del Giappone

In New Amsterdam neve e blackout cambiano tutto - anche la programmazione : anticipazioni 26 maggio : Siamo ormai agli sgoccioli di questa prima stagione di New Amsterdam. Negli Usa il finale è andato in onda in questi giorni con ottimi ascolti e i fan sono già pronti a pensare a cosa succederà nella già annunciata seconda in onda dal prossimo settembre, il pubblico italiano, invece, dovrà attendere il 2 giugno per vedere gli ultimi episodi perché Canale 5 ha cambiato la sua programmazione. New Amsterdam tornerà in onda domenica prossima, il ...