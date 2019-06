ilsole24ore

(Di sabato 22 giugno 2019) Nei settedell'Ilva, dagli arresti e dal sequestro del 26 luglio 2012, sono andati in23didi Pil, l'1,35% cumulato della ricchezza nazionale. L'Ilva è una questione nazionale: il Nord industriale, cuore della meccanica, del bianco e della componentistica auto che di acciaio si nutrono, ha visto bruciare 7,3di Pi...

fisco24_info : I 7 anni perduti dell’Ilva: in fumo 23 miliardi di euro di Pil: Nei sette anni perduti dell'Ilva, dagli arresti e d… - violet6femme : RT @_av0n: Da un paio d'anni ci sono bambini, dal neonato in su, separati dalle famiglie. Sequestrati, persino perduti, nel senso che non s… - DanieleJoey : RT @_av0n: Da un paio d'anni ci sono bambini, dal neonato in su, separati dalle famiglie. Sequestrati, persino perduti, nel senso che non s… -