Formula 2 – Che botto per Mick Schumacher in Gara-1 in Francia | Gelael fa strike sul

Formula 1 – Vettel solo settimo nelle qualifiche del Gp di Francia : il team radio è… frustrante [VIDEO] : Vettel sconsolato al termine delle qualifiche del Gp di Francia: il team radio del tedesco della Ferrari Sabato deludente per Sebastian Vettel oggi al Paul Ricard: il tedesco della Ferrari non è riuscito a far meglio del settimo posto nelle qualifiche del Gp di Francia 2019. Vettel ha spiegato di non aver trovato il giusto feeling con la sua monoposto. Al termine delle qualifiche il tedesco della Ferrari non ha nascosto tutta la sua ...

Formula 1 – Risultato deludente per Vettel nelle qualifiche del Gp di Francia : “ecco cosa è successo” : qualifiche amare per Vettel al Gp di Francia: le parole del ferrarista dopo il settimo posto ottenuto al Paul Ricard Dopo la penalità del Gp del Canada che gli ha impedito di festeggiare per la sua prima vittoria stagionale, Sebastian Vettel non è riuscito a ritrovare oggi il sorriso nelle qualifiche del Gp di Francia 2019. Il tedesco della Ferrari, che in Q3 ha avuto un problema col cambio, a seguito del quale ha potuto effettuare un solo ...

Formula 1 – Hamilton ringrazia il team - Bottas si accontenta e Leclerc spera in una lotta in gara : le parole dei protagonisti delle qualifiche in Francia : Un Hamilton soddisfatto si congratula col team, Bottas pensa già alla partenza di domani e Leclerc spera in una bella battaglia: le parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp di Francia 2019 86ª pole position per Lewis Hamilton oggi in pista al Paul Ricard: il britannico della Mercedes partirà domani dalla prima posizione in griglia al Gp di Francia 2019, seguito dal compagno di squadra Valtteri Bottas e da Charles Leclerc. qualifiche ...

Diretta Formula 1/ Streaming video qualifiche live : pole e tempi - Gp Francia 2019 - : Diretta Formula 1 Streaming video qualifiche e FP3 live Gp Francia 2019 Le Castellet: cronaca e tempi sul circuito Paul Ricard oggi, 22 giugno.

Formula 1 – Hamilton graziato dai commissari in Francia - che frecciatine di Marko : “se dovessimo procedere con l’approccio di Montreal…” : Frecciatina di Marko ai commissari dopo la decisione presa in pista oggi nelle prove libere del Gp di Francia sull’investigazione di Lewis Hamilton, colpevole di aver ostacolato Verstappen Nel Circus si continua a discutere, della penalità di Vettel a Montreal, ma non solo: oggi i commissari del Canada hanno preso la loro decisione riguardo la sanzione al tedesco della Ferrari, ma adesso vengono criticati per il comportamento avuto ...

Formula 1 – Nessuna penalità per Hamilton dopo la manovra che ha ostacolato Verstappen : ecco il motivo della decisione : Lewis Hamilton graziato dopo le FP2 di Le Mans: la manovra con la quale ha ostacolato Verstappen non è stata giudicata pericolosa. Nessuna penalizzazione per il pilota Mercedes Doppio sorriso per Lewis Hamilton nella giornata di oggi. Il pilota Mercede si è visto prima confermare la vittoria nel Gp del Canada, decisione che ha scatenato la delusione di Vettel che ha parlato anche di ritiro; successivamente, la manovra con la quale ha ...

Formula 1 – Vettel è la delusione che parla? La clamorosa ipotesi : “potremmo ritirarci - si è persa la filosofia delle corse” : Confermata la penalizzazione di Vettel in Canada, il pilota Ferrari commenta con delusione la decisione: troppe regole per una Formula 1 che sta perdendo la sua vera anima Sembrava ci fosse una speranza quando il ricorso della Ferrari, in merito alla penalizzazione subita da Vettel in Canada, è stato ammesso. La commissione ha visionato le nuove prove presentate dalla scuderia di Maranello, spiegando però di esserne già in possesso. ...

Formula 1 – Penalità Vettel - anche Raikkonen si schiera dalla parte di Seb : le parole del finlandese : Kimi Raikkonen breve ma sempre sincero e diretto: il finlandese dell’Alfa Romeo si schiera dalla parte di Sebastian Vettel I piloti della Formula 1 sono pronti per scendere in pista per le prime sessioni di prove libere del Gp di Francia. In attesa di scoprire chi sarà il vincitore del nuovo round della stagione, al Paul Ricard non si fa altro che parlare della Penalità che Sebastian Vettel ha ricevuto durante il Gp del Canada e che ...

Formula 1 – Che sorpresa in Francia : Vettel sposato in gran segreto? Sulla mano di Seb spunta una… fede [FOTO] : Sebastian Vettel sorprende tutti in Francia: Sulla mano del ferrarista spunta una fede, matrimonio in gran segreto? Quasi due settimane fa gli appassionati della Formula 1 vivevano dei momenti difficili da dimenticare: impossibile infatti dimenticare la penalizzazione di Sebastian Vettel al Gp del Canada, costata cara al ferrarista, che non ha potuto festeggiare per la vittoria della gara di Montreal, nonostante abbia tagliato per primo il ...

Formula 1 - la rivelazione di Leclerc : “la penalità a Vettel? Anche se l’avessi saputa…” : Il pilota monegasco ha espresso le proprie sensazioni in vista del Gp di Francia, ritornando Anche sulla penalità inflitta a Vettel Il terzo posto ottenuto in Canada ha rappresentato una notizia positiva per Charles Leclerc, soprattutto dopo il disastroso week-end di Monaco, concluso anzitempo dopo il contatto con Hulkenberg. Photo4/LaPresse L’obiettivo del monegasco in Francia è quello di migliorare in qualifica, laddove ancora non ...

Formula 1 - Raikkonen fiducioso in vista del Gp di Francia : “avremo delle novità che dovrebbero aiutarci” : Il pilota dell’Alfa Romeo ha parlato in vista del Gp di Francia in programma domenica, rivelando di attendersi alcuni miglioramenti Il Gp di Francia si avvicina, Kimi Raikkonen ha intenzione di invertire la rotta dopo un inizio balbettante. La classifica piange, per questo motivo l’Alfa Romeo porterà delle novità sulle C-38 del finlandese e di Giovinazzi, così da ridurre il gap con le avversarie. Interrogato alla vigilia del ...

Formula 1 – Binotto rinforza la Ferrari - reclutati 5 nuovi ingegneri : c’è anche un ex Mercedes! : Il team principal della Ferrari ha rinforzato l’organigramma nelle ultime settimane, ingaggiando ben cinque nuovi ingegneri La Ferrari non sta a guardare, la piega che ha preso il Mondiale di Formula 1 non piace affatto a Mattia Binotto che, oltre a darci dentro dal punto di vista lavorativo, ha anche rinforzato la struttura interna della scuderia. LaPresse/Andrea Giovanelli Nelle ultime settimane infatti, precisamente alla vigilia ...

Formula 1 - la leggendaria F2002 di Michael Schumacher in garage? Adesso si può - che notizia per i collezionisti : La leggendaria monoposto con cui il tedesco vinse il Mondiale 2002 verrà battuta all’asta ad Abu Dhabi il prossimo novembre Un’asta da non lasciarsi sfuggire, perchè darà la possibilità di aggiudicarsi nientemeno che la leggendaria Ferrari F2002 di Michael Schumacher. Lapresse Proprio così, i collezionisti di tutto il mondo potranno recarsi ad Abu Dhabi il prossimo 30 novembre per provare ad accaparrasi l’auto con cui il ...

Formula 1 - Mattia Binotto : “In Francia avremo qualche piccola evoluzione - ma non sarà la soluzione a tutti i nostri problemi” : In casa Ferrari cresce l’attesa in vista di una settimana potenzialmente fondamentale specialmente dal punto di vista psicologico per il resto del Mondiale di Formula 1 2019, dato che oltre alla decisione definitiva sul caso Vettel andrà in scena nel weekend il Gran Premio di Francia. Sul circuito del Paul Ricard la scuderia di Maranello è chiamata a confermare le ottime prestazioni messe in mostra a Montreal anche se la conformazione del ...