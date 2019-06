Formula 1 – Hamilton graziato dai commissari in Francia | che frecciatine di Marko | “se

Formula 1 – Nessuna penalità per Hamilton dopo la manovra che ha ostacolato Verstappen : ecco il motivo della decisione : Lewis Hamilton graziato dopo le FP2 di Le Mans: la manovra con la quale ha ostacolato Verstappen non è stata giudicata pericolosa. Nessuna penalizzazione per il pilota Mercedes Doppio sorriso per Lewis Hamilton nella giornata di oggi. Il pilota Mercede si è visto prima confermare la vittoria nel Gp del Canada, decisione che ha scatenato la delusione di Vettel che ha parlato anche di ritiro; successivamente, la manovra con la quale ha ...

Formula 1 – Terminate le FP2 in Francia : Bottas sorprende Hamilton - le Ferrari pagano dazio [TEMPI] : Mercedes sempre davanti in Francia anche dopo le seconde libere, ma questa volta è Bottas a precedere Lewis Hamilton e le due Ferrari di Leclerc e Vettel Se Lewis Hamilton ha chiuso al comando la prima sessione di libere del Gp di Francia, Valtteri Bottas domina la seconda proprio davanti al compagno di squadra. Photo4/LaPresse Cambia l'ordine ma non la sostanza, è sempre la Mercedes a fare la voce grossa sul circuito di Le ...

Formula 1 - Lewis Hamilton under investigation in Francia : la decisione dopo la fine delle FP2 [VIDEO] : Il pilota della Mercedes verrà investigato al termine della seconda sessione di libere per essere rientrato in pista in maniera non sicura Lewis Hamilton è under investigation in Francia, il pilota della Mercedes verrà giudicato al termine della seconda sessione di prove libere per essere tornato in pista in maniera non sicura dopo un testacoda. Perso il controllo della propria vettura, l'inglese non si è accorto di Max Verstappen al ...

DIRETTA Formula 1/ Streaming video prove libere : Hamilton primo nella FP1! Gp Francia : DIRETTA FORMULA 1 Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 Gp Francia 2019 Le Castellet: tempi e classifica delle due sessioni, si gira, oggi 21 giugno,.

Formula 1 – Hamilton salta i meeting con la stampa al Paul Ricard : Lewis impegnato a Parigi per omaggiare Karl Lagerfeld : Lewis Hamilton impegnato a Parigi per un evento di moda: il britannico salta il giovedì dedicato alla stampa del Gp di Francia E' iniziato il weekend di gara del Gp di Francia: i piloti sono già in pista per la prima sessione di prove libere, per lavorare sodo in vista della gara di domenica. Al Paul Ricard, però, l'attenzione è tutta su Sebastian Vettel, la Ferrari e la penalità di Montreal che verrà discussa nuovamente oggi ...

Formula 1 - le decisioni sul Regolamento 2021 slittano a ottobre : al meeting di Parigi presente anche Hamilton : Al termine del meeting con i team avvenuto ieri a Parigi, la Federazione ha rimandato alla fine di ottobre la decisione sul Regolamento del 2021 Nulla di fatto per il Regolamento 2021, il meeting avvenuto ieri a Parigi tra i vertici della Federazione Internazionale e i team non ha sortito gli effetti sperati. Photo4/LaPresse Le parti hanno discusso sui punti poco convincenti del nuovo format, in particolare dell'estensione del parco ...

Formula 1 - Villeneuve 'smaschera' Hamilton : "ha indotto i commissari a penalizzare Vettel in Canada" : Il pilota canadese ha parlato della penalità inflitta a Vettel durante il Gp del Canada, attribuendo le 'responsabilità' a Hamilton L'episodio che ha costretto Vettel alla penalità in Canada resta molto discusso, coinvolgendo anche personaggi importanti del motorsport. photo4/Lapresse L'ultimo in ordine di tempo ad occuparsene è stato Jacques Villeneuve che, ai microfoni di Motorsport.com, ha posto l'accento ...

Formula 1 - la clamorosa ammissione di Toto Wolff : "Hamilton ha rischiato di non gareggiare in Canada" : Il team principal della Mercedes ha rivelato un retroscena alquanto sorprendente, relativo al pre-gara di Montreal Lewis Hamilton ha rischiato di non partecipare al Gran Premio del Canada, il motivo riguarda la perdita idraulica scoperta dai meccanici Mercedes a poche ora dal via della gara. photo4/Lapresse La clamorosa rivelazione porta la firma di Toto Wolff, che ha fatto luce su questa situazione ai microfoni di Autosport: "quello ...

Formula 1 - retroscena Mercedes in Canada : i commissari hanno investigato la W10 di Hamilton nel parco chiuso : Al momento di controllare la monoposto del britannico nel parco chiuso, i commissari hanno rilevato un sistema idraulico leggermente diverso rispetto a quello controllato prima della gara Un piccolo retroscena relativo alla Mercedes è emerso nella giornata di ieri, risolvendosi però con un nulla di fatto nei confronti delle Frecce d'Argento. photo4/Lapresse Il comportamento di Vettel nel post gara ha distolto l'attenzione al ...

Formula 1 - Ricciardo e quel precedente con Hamilton : "Lewis a Montecarlo si comportò peggio di Vettel" : Il pilota della Renault è tornato a parlare di quanto successo a Montreal tra Vettel e Hamilton, facendo il paragone con l'episodio che lo ha visto protagonista insieme a Lewis nel Gp di Monaco del 2016 L'episodio che ha causato la penalità per Vettel ha un precedente, risolto in maniera diversa dal Collegio dei Commissari di Gara. Si tratta di quello avvenuto nel 2016 a Monaco, quando Hamilton spinse verso le barriere ...

Formula 1 - Lewis Hamilton non si nasconde : "la manovra di Vettel? Avrei fatto la stessa cosa - ma…" : Il pilota della Mercedes è tornato a parlare del Gp del Canada, soffermandosi nuovamente sull'episodio che ha comportato la penalità nei confronti di Vettel Il giorno dopo l'opinione di Lewis Hamilton sulla penalità inflitta a Vettel non è cambiata, anche se il pilota britannico ha regalato un particolare in più di non poco conto. photo4/Lapresse Il cinque volte campione del mondo infatti ha ammesso che si sarebbe comportato ...

Formula 1 – Vettel penalizzato a Montreal - il gesto di Hamilton sul podio è… da gentiluomo [VIDEO] : Lewis Hamilton gentiluomo: il bellissimo gesto dei confronti di Vettel del britannico della Mercedes sul podio di Montreal Gli appassionati della Formula 1, e non solo, non hanno potuto già dimenticare quanto accaduto ieri sera al Gp del Canada: Sebastian Vettel ha ricevuto una clamorosa penalizzazione di 5 secondi per una manovra non intenzionale compiuta in pista, a circa 20 giri dal termine della corsa. Il tedesco della Ferrari, ...

Formula 1 - Vettel raggiunge Hamilton e Leclerc nel retro podio : il clima diventa glaciale [VIDEO] : Subito dopo la sfuriata arrivata a fine gara, Vettel raggiunge Hamilton e Leclerc nel retro podio: il clima diventa subito gelido Situazione stranissima e paradossale quella vissuta nel retro podio, poco prima della premiazione successiva al Gran Premio del Canada. Lewis Hamilton e Charles Leclerc attendono pazienti di essere chiamati dagli organizzatori, ma Vettel ancora non si vede. Il tedesco arriva poco dopo, facendo calare il gelo ...

Formula 1 – Stessa manovra ma diverso giudizio - due pesi e due misure tra Vettel e Hamilton : il clamoroso precedente [VIDEO] : Lewis Hamilton ha commesso la Stessa infrazione di Vettel nel 2016 a Monaco, ma quella volta non fu sanzionato come successo invece oggi al tedesco Due pesi e due misure, manovre esattamente uguali ma risolte in maniera diametralmente opposta. Protagonisti Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, con quest'ultimo che aveva commesso la Stessa infrazione vista oggi a Canada in occasione del Gp di Monaco del 2016, senza subire alcuna ...