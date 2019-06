Coppa d’Africa | colpo grosso dell’Uganda contro il Congo | in rete Kaddu

LIVE Repubblica Democratica del Congo-Uganda 0-2 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : raddoppia Emmanuel Okwi - Bolingi colpisce la traversa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72′ Proprio il neo-entrato si ritrova da solo davanti al portiere, non riuscendo a colpire, seppur in fuorigioco. 71′ Esce anche un deludente Bolasie, al suo posto Assombalonga. 70′ traversa! Bolingi di testa va vicinissimo alla rete, si salva ancora l’Uganda. 68′ Abdu cerca Kaddu, non trovando però l’aggancio giusto. 66′ Scatta Okwi, ma la bandierina si alza, ...

52′ Primo cambio della partita. Esce Mpoku, ex Cagliari, al suo posto Bolingi. 50′ Il Congo sembra aver accusato il colpo, e l'Uganda cerca addirittura di triplicare con Miya. 48′ raddoppia L'UGANDA! Da un calcio di punizione arriva il colpo di testa di Emmanuel Okwi, che la spinge in rete, dopo un errore di valutazione di Matampi. 2-0 Uganda. 47′ Difesa molto ruvida ...

Coppa d'Africa, gruppo E, analisi e Pronostico di Mali-Mauritania, lunedì 24 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Una delle sfide più interessanti del primo turno è la sfida tra Mali e Mauritania, due Nazioni sub-sahariane e confinanti e inserite nel gruppo E con Tunisia e Angola. La squadra guidata dal ct francese Corentin Martins è all'esordio assoluto in Coppa d'Africa, mentre il Mali torna a disputarla ...

10′ L'Uganda cerca di sfondare sulla sinistra. E' da lì che partono le azioni più pericolose, con il Congo che fa buona guardia. 9′ Fase di stallo, con le due compagini che non riescono a proporsi oltre il centrocampo. 7′ Si fa vedere anche Mpoku, che però viene costantemente raddoppiato al limite dell'area. 5′ Difesa molto alta dell'Uganda, con i congolesi ...

Coppa d'Africa, gruppo E, analisi e Pronostico di Tunisia-Angola, lunedì 24 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Esordio anche per il gruppo E con la sfida tra Tunisia e Angola. Al "Suez Stadium" la formazione nordafricana guidata dal tecnico francese Alain Giresse e quella del serbo Srdjan Vasiljevic sono accomunate da una buona fase difensiva, con solo otto reti subite nelle ultime dieci partite. I ...

Orario d'inizio e come vederla in TV – Presentazione match di oggi – Risultati e classifiche dei gironi Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Nigeria-Burundi, primo match del Gruppo B della Coppa 'Africa 2019, che si svolgerà alle ore 19:00 all' Alexandria Stadium di Alessandria d'Egitto. Si tratta di due squadre con una tradizione molto diversa in questo ...

Salve a tutti e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE di OA Sport, che per l'occasione di porterà Al Cairo, in Egitto, per una nuova giornata di gare della Coppa d'Africa di calcio 2019, che dopo le emozioni della partita inaugurale di ieri vedrà affrontarsi quest'oggi due compagini molto agguerrite come Repubblica Democratica del Congo e Uganda. I primi, soprannominati ...

I giocatori che partecipano alla Coppa d'Africa messi a dura prova dalle alte Temperature estive in Egitto: l'ala della Nigeria, Samuel Kalu, ricoverato in ospedale dopo essere svenuto in allenamento Negli anni scorsi, la Coppa d'Africa giocata a gennaio dava parecchie noie ai club che vedevano i loro migliori talenti portati via per circa un mese, per poi vederli tornare stanchi e magari fuori forma a causa della diversità di clima e ...

Coppa d'Africa, analisi e Pronostico di Costa d'Avorio-Sudafrica, lunedì 24 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.La Costa d'Avorio, Campione nel 2015, esordirà nel gruppo D con il Sudafrica alle ore 16:30 italiane, all'Al Salam Stadium del Cairo. Molti elementi ivoriani militano nei principali club europei, mentre i "Bafana Bafana" da molto tempo non sono più una squadra temibile e quasi tutti i ...

Coppa d'Africa, gruppo D, le Probabili Formazioni di Marocco-Namibia, domenica 23 giugno ore 16.30. I Leoni d'Atlante vogliono i tre punti.Esordio in Coppa d'Africa anche per Marocco e Namibia nel gruppo D. La differenza, a livello d'esperienza internazionale, è notevole tra le due Formazioni con quella marocchina che può vantare molti giocatori nei migliori campionati europei, mentre quella nabimiana sono quasi tutti ...

Dopo l'antipasto di ieri con il debutto vincente dell'Egitto di Momo Salah parte ufficialmente l'edizione 2019 della Coppa d'Africa, che alle 16.30 vedrà la Repubblica Democratica del Congo della stella Yannick Bolasie scendere in campo contro l'Uganda, con le Gru che proveranno a superare il primo turno per la prima volta dal 1978, anno in cui arrivò uno splendido secondo posto. Alle 19 inizierà invece il torneo ...

Si aprirà nella giornata di oggi il girone B della Coppa d'Africa 2019, manifestazione che raccoglie le migliori squadre nazionali del continente africano e che si disputa in Egitto. La sfida tra Guinea e Madagascar potrebbe già essere decisiva nell'ipotetica lotta per la seconda posizione alle spalle della Nigeria, senza dubbio la favorita per il primo posto. La prima delle due formazioni si è lasciata alle spalle la Costa d'Avorio e può ...

Dopo le emozioni della gara inaugurale tra Egitto e Zimbabwe, la Coppa d'Africa di calcio 2019 entra nel vivo con ben tre sfide in programma in quest'oggi, a cominciare da quella delle 16.30 tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda, mentre alle 19 toccherà alla Nigeria del veterano Obi Mikel, che se la vedrà con il Burundi. A chiudere la giornata, alle ore 22, sarà la Guinea, imbattuta nelle qualificazioni, che sfiderà il ...

