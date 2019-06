Violento con la moglie | gli affidano il figlio Il caso di Padova non è isolato

Violento temporale con vento oltre 100 km/h durante "barcolana" svizzera [VIDEO] : Immagini impressionanti quelle che arrivano dalla svizzera e più precisamente dal lago di Ginevra. Nei giorni scorsi (14-16 Giugno) si è svolto l'evento Bol d´Or Mirabaud, la "barcolana"...

Appena il 17% dei giochi mostrati all'E3 2019 è considerabile non Violento : Che la rappresentazione della violenza sia uno dei pilastri dei videogiochi è praticamente innegabile dato che la maggior parte delle grandi produzioni e non di successo mostra dei contenuti che possono essere considerati più o meno violenti. Ma qual è effettivamente la percentuale di queste produzioni? Qual è il "peso" dei contenuti considerabili violenti e il peso di quelli etichettabili come non violenti?Games Industry ha provato a rispondere ...

Calcio Violento - si concludono le indagini per 9 tifosi del Francavilla : Nuovi dettagli per quanto riguarda il mondo del Calcio, nel dettaglio la Procura della Repubblica di Campobasso ha emesso gli avvisi di concluse indagini nei confronti di 9 tifosi del Francavilla in relazione agli incidenti in occasione della partita allo stadio Selva Piana, tra SsD Campobasso e Asd Francavilla 1927 l’1 ottobre 2017. Le accuse erano di condotte violente mediante lancio di materiale pericoloso e utilizzo di corpi ...

San Severo - ex Violento intimoriva la vittima con fucili : Maria Girardi La perseguitata da maggio 2017 subiva vessazioni continue: minacce, pedinamenti, insulti e schiaffi Non accettava l'idea di essere stato lasciato dalla fidanzata tradita innumerevoli volte. Uno squilibrato senso del possesso, il suo, che lo ha portato a trasformarsi in un ex violento. Gli agenti del commissariato di San Severo (Comune in provincia di Foggia) hanno arrestato un 23enne del posto resosi responsabile del ...

Torino - Violento scontro in tangenziale : morti 2 giovani e 2 feriti : Due giovani rom hanno perso la vita sulla tangenziale sud all’altezza di Rivalta e altri due giovani sono rimasti feriti, uno in maniera grave. La vettura in cui viaggiavano le vittime ha violentemente tamponato una Panda, guidata da un 20enne. L'intervento dei soccorritori è stato difficoltoso a causa di un centinaio di rom che hanno raggiunto il luogo dell'incidente.

Barbara D'Urso "furente" con Pamela Prati - Violento sfogo in diretta : "Ora mi inc*** - vieni qui a dirmelo" : È "furente", Barbara D'Urso. L'ultima puntata di Live - Non è la D'Urso è stata dedicata ancora al caso Pamela Prati - Mark Caltagirone e la conduttrice si è concessa un durissimo sfogo su quello che, giustamente, considera il vero scandalo di tutta questa nebulosa vicenda: "Perché se Pamela è una v

Luigi Di Maio perde il controllo : "Più lavoro e meno stronz***" - mai così Violento contro Salvini : "Più lavoro e meno stronz***". Luigi Di Maio perde il controllo su Facebook: lo scontro con Matteo Salvini tocca nuove vette di elettricità. "Sia chiara una cosa - scrive il leader del Movimento 5 Stelle -, per noi il governo va avanti, ma a un patto: più lavoro e meno stronz***! Ieri ho sentito dir

Roma : diciannovenne uccide padre Violento con un pugno all'orecchio : 'Tutti sapevano' : Una tragedia nella tragedia, quella accaduta ieri mattina a Monterotondo, in provincia di Roma, dove una ragazza di soli diciannove anni ha ucciso il padre violento con un pugno all'orecchio nel tentativo di difendere se stessa e la madre dall'ennesima aggressione. L'omicidio I fatti si sono verificati nella giornata di ieri, domenica 19 maggio, a Monterotondo. Deborah, appena diciannovenne, secondo quanto scrive Leggo, avrebbe sferrato un ...

Violento scontro nella notte contro gli alberi : Marco muore a 26 anni : Marco Somigli, un giovane di 26 anni, ha perso la vita sulla strada provinciale 88, a Reggello, in seguito alle gravissime lesioni riportate nello schianto della sua automobile contro alcuni alberi.Continua a leggere

Tg3 - il CdR contro la direttrice Paterniti : «Usa un linguaggio mortificante e talvolta Violento - con episodi persino ingiuriosi» : Tg3 Al Tg3 il clima è tesissimo. “Negativo“. Nella redazione del notiziario Rai si respira un’atmosfera pesante, tutt’altro che tranquilla. Lo denunciano gli stessi giornalisti della testata, ormai in polemica con la direttrice Giuseppina Paterniti, alla quale gli stessi rimproverano una serie di “episodi spiacevoli e talvolta gravi” che “continuano a ripetersi“. Per rendersi conto di quanto la ...

Violento scontro tra due auto a Udine : scontro frontale tra due auto in via Lumignacco , a sud di Udine . Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, tra una Toyota Yaris e una Fiat Panda, con quest'ultima vettura finita appoggiata sul ...

Quando si dice il tempismo! Barbara Palombelli sforna un’autobiografia in cui parla dell’adozione di Serena (che ieri al GF ha rifiutato di incontrare la madre) : «Il padre biologico era Violento e pericoloso. Le sue ultime parole : ‘Un giorno tornerò e vi ucciderò tutte’» : Barbara Palombelli La storia personale di Serena Rutelli, concorrente del Grande Fratello 2019, continua ad essere al centro della scena: abbandonata dai genitori – insieme alla sorella Monica – Quando aveva soltanto 7 anni, la ragazza è stata in seguito adottata dal già sindaco di Roma Francesco Rutelli e dalla giornalista Barbara Palombelli, conduttrice di Forum. Quest’ultima, di recente, ha deciso di rompere il silenzio ...