Nuovi autobus non entreranno mai in servizio | contratto rescisso | tornano a Tel Aviv

romadailynews

(Di venerdì 21 giugno 2019) Roma – Quello che fino a due mesi fa sembrava un ‘rischio’, oggi e’ diventato certezza. I 70 bus presi a noleggio da Atac dopo oltre 10 anni di onoratoa Tel, in Israele, annunciati dalla sindaca Virginia Raggi e che finora erano rimasti bloccati nei depositi di Salerno e di Roma, sono gia’ al capolinea: nonmai innella Capitale. I mezzi infatti, datati 2008, all’arrivo in Europa dovevano essere reimmatricolati, ma essendo Euro 5 e non Euro 6 non e’ stato possibile avviare la procedura perche’ avrebbe violato le direttive comunitarie: Atac ha quindi deciso di rescindere il, dopo aver comunque gia’ versato ai fornitori un anticipo pari al 16% dell’importo totale (il costo per il nolo, manutenzione compresa, e’ di circa 500mila euro al mese). “Apprendiamo che Atac ha deciso ...

VincenzoDeLuca : #14giugno, nuova importante tappa nel nostro piano per la mobilità regionale. Consegnati ALTRI 52 NUOVI AUTOBUS per… - RobertoPer1964 : Perché nessuno parla delle tante strade rifatte a Roma, di nuove linee bus,di nuovi autobus,dei 1200 alloggi popola… - Massimo09327711 : RT @FrancescaMengo: La tribù dei #Cusenza. Vedrete, con un colpo di penna, sparirà la monnezza, gli alberi non cadranno più, gli autobus s… -