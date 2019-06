Lampedusa | 100 migranti sbarcati nelle ultime ore a più riprese | usato il sistema della

Migranti - tre sbarchi consecutivi nella notte : in 100 arrivano a Lampedusa : nella notte nuovi sbarchi a Lampedusa : in 100 arrivano a scaglioni, con tre diverse imbarcazioni. Il gruppo più numeroso, 81 Migranti , è stato portato sull'isola siciliana d aun gommone che è stato poi intercettato dalla Guardia di Finanza, mentre tentava di tornare verso le coste del Nord Africa.Continua a leggere

Migranti : nave Marina militare con 100 persone naviga verso Lampedusa : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - La nave della Marina militare Cigala Fulgosi, come apprende l'Adnkronos, sta naviga ndo verso il porto di Lampedusa con a bordo i 100 Migranti soccorsi in mare. Al termine del soccorso sono state recuperate, tra le 100 persone sul gommone, anche 17 donne e 23 minori, pe

La Marina soccorre 100 migranti su un gommone a sud di Lampedusa : Il pattugliatore d`altura della Marina Militare "Cigala Fulgosi" ha soccorso 100 migranti su un gommone in acque internazionali, a circa 90 miglia a sud di Lampedusa. L`unità, spiega la Marina in una nota, "constatate le condizioni del natante, con motore spento, in precarie condizioni di galleggiamento e considerate le condizioni meteorologiche in peggioramento, è intervenuta in soccorso delle persone che erano in imminente pericolo di vita". ...