Julia | «uragano» della corsa a 103 anni | «Non perdetevi i momenti magici»

(Di venerdì 21 giugno 2019) A 103«Hurricane» Hawkins ha stabilito il record mondiale nella categoria delle ultracentenarie: ha corso i 50 metri in 21,06 secondi. Lunedì 17 giugno, durante i National Senior Games americani, ha sbaragliato le avversarie. E non è finita qui: il giorno dopo, martedì 18 giugno, «Hurricane» ha corso i 100 metri in 46,07 secondi. Duefa, a 101, ce l’aveva fatta in 39,62 secondi. https://twitter.com/GeoffGrammer/status/1140701066989752320Hawkins ha iniziato a correre tardi, a 100, ma da allora la podistica è diventata una delle sue grandi passioni. Vive a Baton Rouge, in Louisiana, dove fa lunghe passeggiate quotidiane e si prende cura degli alberi del suo giardino. Ha quattro figli, tre nipoti e un pronipote. È vedova: era stata sposata con Murray per 70, dopo un matrimonio celebrato al telefono durante la seconda guerra mondiale. «Avevo sempre ...