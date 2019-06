Honduras, manifestazioni: due vittime

Due persone sono state uccise con colpi di armi da fuoco e altre 20 ferite durante le proteste a Tegucigalpa nella notte di giovedì per chiedere le dimissioni del presidente dell', Juan Orlando Hernandez. Le, due uomini di 24 e 37 anni, sono morti durante l'intervento di polizia e militari per disperdere migliaia di persone che avevano bloccato le strade e saccheggiato una dozzina di negozi di materiale elettrico e di casalinghi in diverse aree di Tegucigalpa(Di venerdì 21 giugno 2019)