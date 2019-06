Friends | Matthew Perry | irriconoscibile a New York!

Matthew Perry - il Chandler di Friends - immortalato dopo 2 anni con un aspetto trasandato : Mentre continuano a rincorrersi le voci su una possibile nuova stagione di “ Friends ”, alcuni recenti scatti di un suo protagonista lasciano i fan senza parole. Matthew Perry - il Chandler Bing della serie - è apparso per le strade di Manhattan trasandato , sollevando preoccupazioni sulle sue condizioni, visto il suo passato di tossicodipendenza. Da due anni Perry non si vedeva più in giro, nè partecipava ad ...

Quella volta che Sophie Turner di Game of Thrones ci ha provato con Matthew Perry di Friends - ma è andata male : Se fosse un episodio di Friends, parafrasando i classici titoli della serie, lo intitoleremmo "Quella volta che Sophie Turner di Game of Thrones ci ha provato con Matthew Perry ma le è andata male". A raccontarlo è stata proprio lei, la Sansa del Trono di Spade, ridendo del suo stesso approccio con il collega ex star di Friends. Durante la promozione del suo nuovo film X-Men: Dark Phoenix, la Turner ha partecipato al format "Behind the ...