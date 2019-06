Ennio Morricone | Non comporrò più colonne sonore Farò un' eccezione solo per

huffingtonpost

(Di venerdì 21 giugno 2019) “In realtà io non mi considero un direttore d’orchestra. Il mio gesto davanti l’orchestra non è abbastanza raffinato”. Novant’anni, più di 500composte per i più grandi registi, due premi Oscar, un’impronta indelebile sulla musica (e sul cinema) del Novecento: in due parole,. Il compositore, che ha da poco festeggiato i 60 anni di carriera con un tour di concerti per l’Europa che ha raccolto oltre 650mila spettatori, è atteso da un estate di lavoro: ma qualcuno dice che i suoi impegni estivi possano essere le sue ultime apparizioni in pubblico. Un taglio netto, così come - racconta a Il Giornale - quello che ci sarà con le:“Me ne hanno proposte tante, direi almeno cinque negli ultimi tempi, sia dall’Italia sia dall’estero. Ho detto di ...

