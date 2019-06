Temptation Island | tra i single c' è anche Giulio che strizza l' occhio al trono di U&D

Blastingnews

(Di giovedì 20 giugno 2019) Sono stati ufficializzati i nomi dei tentatori e delle tentatrici di, che avranno il compito di mettere alla prova le sei coppie di fidanzati. Alcuni di loro sono volti noti al pubblico di Canale 5 e tra i più conosciuti spiccano soprattutto l'ex vincitrice del Grande Fratello 14 Federica Lepanto e l'ex corteggiatore di Uomini e donneRaselli. Quest'ultimo, in particolare, ha concluso da poche settimane la sua esperienza televisiva nel dating show di Maria De Filippi, rifiutato da Giulia Cavaglià che gli ha preferito Manuel Galiano.potrebbe essere per lui la nuova occasione per mettersi in mostra, magari ponendo le basi per un'altra avventura legata alla De Filippi ovvero per ila partire dal prossimo settembre. Da settimane, infatti, il suo nome rimbalza tra i favoriti dell'edizione 2019-20.anticipazioni:tra i ...

TemptationITA : Da lunedì 24 giugno andrà in onda, in prima serata su Canale 5, la sesta e nuova edizione di #TemptationIsland! Per… - trash_italiano : - Grande Fratello Vip con Signorini - Amici Vip - Giochi Senza Frontiere con Ilary Blasi - Temptation Island Vip Settembre is coming ?? - Breena_96 : RT @cloudvslevi: tra poco inizia temptation island e questo significa che dobbiamo presentare le coppie ?? -