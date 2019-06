Supremazia in curva Sud | scontri derby di marzo costano 12 daspo

romadailynews

(Di giovedì 20 giugno 2019) Roma – La lotta interna per lainSud e’ costata cara a 12 tifosi della Roma, nei confronti dei quali sono stati emessi altrettanti. Come riferisce la Questura di Roma in una nota, in occasione delLazio-Roma del 2scorso, 12 appartenenti ai gruppi ‘Fedayn’ e ‘Magliana’, “notoriamente le componenti piu’ oltranziste e violente della tifoseria giallorossa”, si sono resi “responsabili di reati” allo stadio Olimpico: sono stati riconosciuti autori dicon un altro gruppo, i ‘Roma’, cercando anche di bloccarne la coreografia realizzata per l’occasione. Nello specifico, “intorno alle ore 20.10, mentre era ancora in corso l’afflusso allo stadio, gli ultras romanisti denominati gruppo ‘Roma’, che abitualmente sono situati nella parte bassa della ...