Se l' Auditel consacra il calcio femminile

ilgiornale

(Di giovedì 20 giugno 2019) Laura Rio Ci sono colleghi, amici e conoscenti (uomini) che continuano a borbottare che quello non è. Altri che sottolineano che le capacità tecniche non sono all'altezza. Altri - rimasti al tempo delle caverne - che sostengono che quello sport non è fatto per le donne, che si dovrebbero dedicare alla danza o al massimo al tennis. Altri che tentano di sminuire il fenomeno sociale: è una bolla, gonfiata dal marketing di Sky che trasmette tutte le partite, a fine Mondiali non se ne parlerà più, vedrete... A tutti questi, purtroppo ancora tantissimi, ha risposto l'altra sera l'unico dato scientifico: l'. Il match delle ragazze azzurre contro il Brasile, per la prima volta nella storia deltrasmesso da Raiuno, ha raggranellato ben 6 milioni 525 mila spettatori per il 29,3 per cento di share. Significa che quasi uno spettatore su tre si è gustato le ...