Sarri si presenta | «Juve coronamento della carriera»

Juve - Sarri si presenta in giacca e cravatta : “Batterò gli scettici vincendo e convincendo” : «Sono sempre arrivato nelle squadre accompagnato da un certo scetticismo, è stato così a Empoli, Napoli e al Chelsea. C’è solo un modo per togliere questo scetticismo dalla testa della gente, vincere e convincere, non vedo altre strade». Inizia con queste parole l’era Sarri alla Juventus. Il tecnico scelto dal club bianconero per ricevere il testim...

Sarri si presenta alla Juventus : 'La tuta? Parlerò con la dirigenza' : Maurizio Sarri è stato presentato dalla Juventus. A quattro giorni dall'annuncio ufficiale, il club bianconero ha fatto parlare il tecnico per raccontare le sue sensazioni da nuovo tecnico della 'Vecchia signora'. Sarri si è presentato in sala stampa al fianco del direttore tecnico Fabio Paratici. Molto attese erano soprattutto le parole dell'allenatore sull'abbigliamento che userà in panchina: 'Ne Parlerò con la società, ma io preferirei ...

Calcio - Maurizio Sarri si presenta in bianconero : “La Juventus coronamento di una carriera - al Napoli ho dato il 110%” : “Sono contento di essere qui oggi“, si apre con poche semplici parole la conferenza stampa di prestazione di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico si è presentato in giacca e cravatta, un abbigliamento insolito per le sue abitudini, dimostrando di voler abbracciare in tutto e per tutto lo stile della società bianconera. La maggior parte delle domande si è concentrata come prevedibile sul rapporto con il ...

Calcio - Sarri si presenta : “Juventus è coronamento di carriera lunghissima. Ho rispettato tutti” : Maurizio Sarri si è presentato nella sala Giovanni e Umberto Agnelli dell’Allianz Stadium in giacca e cravatta. “Sono molto contento di essere qui oggi“, sono state le sue prime parole da allenatore della Juventus. “L’offerta della Juve, la società più importante d’Italia, è il coronamento di una carriera lunghissima, che nell’80% del percorso è stata difficilissima. Ho rispettato tutti, anche la mia ...

Sarri presentato dalla Juventus - il tecnico in giacca : 'Il coronamento di una carriera' : La conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri alla Juventus si è tenuta alle 11 di stamani nella sala conferenze dell'Allianz Stadium. 'Questo è il coronamento di una lunga carriera, avevo voglia di tornare in Italia. La sensazione? E' stata forte, molto forte. Mai vista una società così determinata a prendermi'. Il tecnico si è presentato in sala stampa in giacca e cravatta, una "divisa" piuttosto inusuale per lui. Sarri day alla ...

Criscitiello : “Ecco chi ha scelto Sarri - curiosità sulla presentazione” : Michele Criscitiello, giornalista, nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com parla dell’approdo di Sarri alla Juventus: “L’ex allenatore del Napoli è stato scelto da Agnelli e Paratici. In conferenza spiegheranno il perché e sarebbe curioso capire anche perché l’allenatore ha spinto così tanto per la Juventus, dopo tanti episodi.” Poi ha aggiunto: “Fabio Paratici ha fatto la scelta giusta ma è ...

