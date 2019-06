I colori e la tecnica per uno smokey eyes sugli occhi verdi

dilei

(Di giovedì 20 giugno 2019) Affascinanti ed enigmatici, glisono tra le tonalità più rare e apprezzate del mondo. Solamente il 2% della popolazione mondiale infatti possiede glidi questo colore, dovuto ad una particolarissima combinazione di pigmenti che riflette la luce donando all’iride una cromia del tutto unica. Pur essendo bellissimi già di per sé, glipossono essere ulteriormente messi in risalto grazie al makeup, scegliendo ovviamente le tonalità complementari adatte in grado di far risplendere lo sguardo. Uno, ad esempio, può essere un’ottima scelta per un look enigmatico e d’effetto. Scopri di seguito come realizzare un truccopere quali sono le tonalità perfette da abbinare a questo tipo di colore. Cos’è lo? Prima di spiegare quali sono nello specifico le nuance adatte aglivediamo in cosa consiste di preciso la ...

martiiemme : domanda seria: devo preparare un esame abbastanza complesso in pochissimo tempo, sto usando la tecnica dei colori (… - ideasbagliata : RT @FannyStravato: Oltre l'effetto marmorizzato, questa tecnica permette di dipingere sull'acqua e trasferire poi il decoro su carta. La de… - vilmaparenti : RT @FannyStravato: Oltre l'effetto marmorizzato, questa tecnica permette di dipingere sull'acqua e trasferire poi il decoro su carta. La de… -