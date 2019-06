Gli intellettuali come dovrebbero essere | lettera d’amore ad Andrea Camilleri

fanpage

(Di giovedì 20 giugno 2019) Caro, ci hai insegnato a guardare, non necessariamente con gli occhi. Non hai mai fatto un passo indietro, urli "porti aperti", rimpiangi la vista che ti serviva per guardare le tele e le donne. E ci hai insegnato a non demordere mai dalle nostre idee. Questa è unad'amore per te,una carezza di parole, che tu possa rimetterti presto perché non vedo l'ora che tu faccia arrabbiare ancora un po' quelli che non ci piacciono.

