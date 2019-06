“Camera con vista” video di Federica Abbate feat Lorenzo Fragola

ilfogliettone

(Di giovedì 20 giugno 2019)insieme a, racconta molto di se stessa in "Camera con vista" il nuovo singolo che vede i due giovani e talentuosi cantautori cimentarsi con un disco estivo ma non un tormentone. Il singolo precede un album su cuista ancora lavorando."In teoria dovrebbe uscire in autunno e sicuramente ci sarà come al solito il racconto di me, di tutto quello che riguarda il mio sentire la vita il mio personale modo di leggere la realtà, per raccontare la mia vita e anche la vita degli altri, quando incontro le persone è che mi dicono che sentono la mia storia come la loro e in tutto questo si è meno soli, la musica unisce, la musica è comunione".Il, diretto da Enea Colombi, racconta i sentimenti e le piccole ribellioni di un gruppo di adolescenti durante un camping estivo dal sapore vintage, dove la voglia di sfuggire al controllo dei grandi si ...

Ettore_Rosato : Ieri Conte conversava con un uomo in mutande (e su un balcone). Oggi alla Camera 33’ per non dire nulla ma in modo… - Montecitorio : Presentazione del Rapporto annuale #Istat 2019 con il Presidente @istat_it, Gian Carlo Blangiardo, e il Presidente… - Montecitorio : Diretta della presentazione del Rapporto annuale #Istat 2019 con il Presidente @istat_it, Gian Carlo Blangiardo. Di… -