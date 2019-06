Un video gameplay mostra i primi 24 minuti di Bloodstained | Ritual of the Night

MXGP 2019 : Milestone svela i primi due video gameplay con protagonisti Romain Febvre e Tim Gajser : Milestone svela oggi i primi video di gameplay di MXGP 2019, che mostrano Romain Febvre in sella alla sua Yamaha Factory machine sulla pista di Neuquén in Patagonia e Tim Gajser che affronta la pista sabbiosa olandese di Valkenswaard sulla sua Honda HRC. Oltre ai due nuovi video di gameplay, Milestone ha annunciato l'apertura dei pre-order delle edizioni fisiche del gioco e i relativi bonus in game; tutti i giocatori che effettueranno il ...

Dr. Mario World arriverà su dispositivi iOS e Android il prossimo mese. Pubblicato un nuovo video gameplay : Nintendo sta portando Dr. Mario su dispositivi mobili con Dr. Mario World, un nuovo titolo della serie di giochi puzzle. Dr. Mario World sarà Pubblicato per dispositivi Android e iOS il 10 luglio, riporta Polygon.Oltre a confermare una data di lancio, Nintendo ha anche spiegato come si giocherà a Dr. Mario World - e come verrà monetizzato il gioco mobile - in un nuovo video. Le regole base di Dr. Mario World seguono i classici meccanismi di ...

Ancestors : The Humankind Odyssey : un nuovo video gameplay mostra in azione l'ispirato gioco di esplorazione e sopravvivenza : L'utente YouTube 'SceneCut' ha condiviso un video che mostra 8 minuti di gameplay tratti dalla demo E3 2019 di Ancestors: The Humankind Odyssey, riporta DSOGaming.Ancestors: The Humankind Odyssey è il gioco di sopravvivenza open world in terza persona di Patrice Désilets, il direttore creativo originale della serie di Assassin's Creed.In Ancestors: The Humankind Odyssey, i giocatori sono sfidati a sopravvivere e ad evolversi nella terra aspra e ...

Il brutale horror Carrion si mostra in un nuovo video gameplay : Gamespot ha pubblicato un video gameplay della durata di 20 minuti di Carrion, il titolo reverse horror realizzato da Phobia Game Studio e pubblicato da Devolver Digital.Ribaltando le classiche regole degli horror, in Carrion il giocatore non sarà la preda, ma bensì il cacciatore. Nei panni di un essere antropomorfo dalle origini sconosciute, il nostro obiettivo sarà quello di inseguire e consumare esseri umani per seminare panico e paura nella ...

Lo spietato Blasphemous si mostra in un interessante video gameplay : Blasphemous è un l'action platform di The Game Kitchen, un titolo finanziato attraverso Kickstarter, e ora abbiamo anche l'occasione di vederlo in azione in un nuovo video gameplay della durata di ben 14 minuti.In Blasphemous lo stile artistico ci ricorda il mondo dei metroidvania, il tutto con delle tinte davvero molto cupe. Inoltre per chi non lo conoscesse pubblichiamo di seguito la sinossi del gioco, seguita dal filmato di gioco:"In ...

Blasphemous si mostra in un interessante video gameplay : Blasphemous è un l'action platform di The Game Kitchen finanziato attraverso Kickstarter, e ora abbiamo anche l'occasione di vederlo in azione in un nuovo video gameplay della durata di ben 14 minuti.In Blasphemous lo stile artistico ci ricorda il mondo dei metroidvania, dalle tinte molto cupe. Inoltre per chi non lo conoscesse pubblichiamo di seguito la sinossi del gioco, seguita dal filmato di gioco:"In Blasphemous i giocatori assumono il ...

Persona 5 Royal si mostra su PS4 in un nuovo video gameplay : Persona 5 Royal ci offre una sbirciatina al combat system del gioco con un nuovo video gameplay della breve durata.Come possiamo vedere infatti, in attesa del lancio del titolo per PS4, programmato per il 2020, possiamo dare una breve occhiata alle diverse innovazioni e cambiamenti al sistema di combattimento come la Personalizzazione delle armi, proiettili che infliggono danni elementali, e molto altro ancora.Persona 5 Royal conterrà molte ...

L'orrore lovecraftiano di The Sinking City torna a mostrarsi in un nuovo video gameplay : Dall'E3 2019 continuano ad arrivare interessanti video dedicati ai giochi protagonisti dell'evento e, stavolta, è il turno dell'open world investigativo di Frogwares e BigBen Interactive, The Sinking City. Grazie a un filmato di gameplay della durata di circa 13 minuti, pubblicato da IGN, possiamo dare uno sguardo ravvicinato alle meccaniche di questo interessante titolo.In altre notizie correlate, abbiamo appreso che The Sinking City porterà ...

The Dark Pictures : Man of Medan in azione in un nuovo video gameplay in arrivo direttamente dall'E3 2019 : Gamespot ha pubblicato un video che mostra 10 minuti di gioco dalla build E3 2019 di The Dark Pictures: Man of Medan di Bandai Namco. The Dark Pictures Anthology è una serie di giochi horror cinematografici stand-alone, progettati per presentare una nuova terrificante esperienza su base regolare, sviluppata dal team di Until Dawn, Supermassive Games.Il primo gioco nell'antologia si chiamerà The Dark Pictures - Man of Medan. In Man of Medan, ...

Control di Remedy torna a mostrarsi in un nuovo video gameplay : Uno dei titoli più attesi di quest'anno è Control di Remedy, il gioco che arriverà nel corso dell'estate su PS4, Xbox One e PC.Il titolo è stato tra i protagonisti dell'E3 2019 e, durante la fiera di Los Angeles, è tornato a mostrarsi in azione in un nuovo video gameplay.Il filmato in questione, pubblicato da IGN, ci presenta ben 12 minuti di gioco in compagnia degli sviluppatori di Remedy.Leggi altro...

Dying Light 2 : pubblicato un nuovo video gameplay con il commento degli sviluppatori : Dying Light 2, il nuovo capitolo della serie di Techland, è senza dubbio un titolo molto atteso dai fan e, recentemente, è stato tra i protagonisti dell'E3 2019.Il gioco porterà con se alcune interessanti novità rispetto al primo episodio. Ad esempio, abbiamo appreso che in Dying Light 2 saremo infetti e l'unico modo per sopravvivere è rimanere nella luce. Se passeremo troppo tempo nell'oscurità ci trasformeremo in zombie.Ora, però, è tempo di ...

Oddworld : Soulstorm si mostra in azione in un nuovo video gameplay : Oddworld: Soulstorm, il secondo gioco di una serie di cinque capitoli pianificati e il primo vero seguito di Oddworld: New 'n' Tasty, torna protagonista dopo il primo video gameplay pubblicato pochi giorni fa.Il titolo, è stato protagonista all'E3 2019 e, grazie a un nuovo filmato di IGN, possiamo dare una nuova occhiata al titolo in un nuovo video gameplay di 14 minuti, in compagnia del creatore della serie Lorne Lanning:Che ne pensate?Leggi ...

Bleeding Edge : un nuovo video gameplay ci consente di dare uno sguardo al multiplayer 4v4 dei creatori di Hellblade : Se si può fingere per un momento che Bleeding Edge non sia trapelato prima del briefing di Xbox E3, il nuovo gioco di Ninja Theory è stato una delle sorprese più interessanti dello show.Con Bleeding Edge, Ninja Theory si è allontanando dai giochi incentrati sulla storia e guidati dalla narrazione per un momento, per creare un gioco d'azione multigiocatore puramente meccanico.E grazie al video del canale YouTube 3DJuegos, possiamo dare uno ...

Bleeding Edge : un nuovo video di gameplay ci consente di dare uno sguardo alla modalità di cooperativa 4v4 : Se si può fingere per un momento che Bleeding Edge non sia trapelato prima del briefing di Xbox E3, il nuovo gioco di Ninja Theory è stato una delle sorprese più interessanti dello show.Con Bleeding Edge, Ninja Theory si è allontanando dai giochi incentrati sulla storia e guidati dalla narrazione per un momento, per creare un gioco d'azione multigiocatore puramente meccanico.E grazie al video del canale YouTube 3DJuegos, possiamo dare uno ...