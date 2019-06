Torexan | BioAcVit e altri integratori con sostanze non autorizzate | allerta del Ministero

Blastingnews

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Allarme per alcuniutilizzati per la disfunzione erettile che, in seguito alle analisi degli organi competenti predisposti ai controlli, sono risultati irregolari per la presenza di alcunenon. Ildella Salute ha per questo stabilito il divieto della loro commercializzazione e il conseguente ritiro dal mercato, a livello internazionale, di tutti i lotti dei prodotti coinvolti. L’Italia è stata indicata dal RASFF come Paese interessato all’allarme.ritirati dal mercato: marche interessate al richiamo Il RASFF (Rapid Alert System for Food and ) ha segnalato la presenza difarmacologiche nonin alcuniprovenienti dalla Cina e distribuiti in Spagna dall’azienda Marco Cordone Spain. Nello specifico si tratta divenduti in diversi siti su internet, usati per ripristinare problematiche ...