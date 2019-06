This Is Us | Jennifer Morrison nel cast della quarta stagione | in un ruolo segreto

dituttounpop

(Di mercoledì 19 giugno 2019)Is Us,neldiIs Us in unda guest-star ricorrente.Dopo aver incassato il rinnovo per tre stagioni (fino alla sesta)Is Us va dritto verso la preparazione. E nonostante il fatto che abbia già all’attivo 54 episodi,Is Us ci riserva ancora sorprese, e una di queste è l’ingresso dinel.L’attrice, che abbiamo conosciuto in House M.D e poi in Once Upon a Time neldi Emma, è tornata disponibile dopo che CBS ha deciso di scartare il pilot Under The Bridge, di cui era protagonista (grazie CBS).I dettagli sul personaggio disono segreti, cosa assolutamente normale se pensiamo al finaleterzache ha lasciato nel dubbio tanti fanserie per la mancanza di certi dettagli. La cosa certa è che la ...

dituttounpop : Jennifer Morrison di #OnceUponATime entra nel cast della quarta stagione di #ThisIsUs in un ruolo ancora sconosciut… - badtvit : #ThisIsUs: #JenniferMorrison sarà nel cast della quarta stagione - NicoleZecchini : Jennifer Morrison nella 4ª stagione di This Is Us aiutooo?????? -