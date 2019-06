Rugby | Challenge Cup 2019-2020 | sorteggiati i gironi Presenti Zebre e Calvisano

oasport

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Nonostante la salita al gradino superiore (quello della Champions Cup) da parte della Benetton Treviso, restano due le squadre italiane per quanto riguarda laCup di, la seconda manifestazione per importanza a livello continentale per i club. Impegnate nella prossima edizione saranno lee la novità. Andiamo a scoprire icome saranno composti.CupGirone 1 Castres Worcester Warriors Dragons Enisei Girone 2 Scarlets Tolone London Irish Bayonne Girone 3 Wasps Edinburgh Bordeaux-Beglès Agen Girone 4 Stade Français Bristol BearsBrive Girone 5 Cardiff Blues Leicester Tigers PauFoto: Pier Colombo

