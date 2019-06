Quest’app Android potrebbe soffiarvi 100 euro | fate attenzione!

optimaitalia

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Ci sono applicazioni che prevedono acquisti in-app: la soluzione permette a chi è interessato di provare la versione base dei vari servizi in forma gratuita, e di ottenere poi il resto delle funzionalità versando una cifra variabile, tramite un abbonamento o in un'unica soluzione. Un meccanismo onesto, che però può diventare truffaldino se speso in una certa maniera. Oggi lo spunto viene offerto da un'applicazione per la scansione di QR code, dal nome 'QR Code Reader-Barcode Scanner & QR Code Scanner', curata da QR Code Master.Al lancio dell'applicazione vi sarà chiesto se volete testare gratuitamente la versione 'Pro': peccato, però, che la versione di prova duri 3 giorni, al termine dei quali viene attivato un abbonamento dal costo di quasi 100, valido per 1 anno. Stando a quanto riportato da 'world.it', non sono pochi gli utenti ad aver avuto problemi nel tentare ...

