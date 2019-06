Inter | ufficiale | riscattato Politano dal Sassuolo

Calciomercato sabato 15 giugno : Inter su Lukaku. UFFICIALE : Giampaolo saluta la Samp : Calciomercato 15 giugno- Inter: quasi certo l’addio di Icardi, l’Inter avrebbe già individuato Lukaku come sostituto dell’attaccante argentino. 80 milioni la richiesta del Manchester United, cifra che l’Inter potrebbe incassare dalla cessione dell’argentino. Occhi puntati anche su Barella. 45 milioni la richiesta del Cagliari. JUVENTUS: giorni delicati per l’annuncio del nuovo allenatore. Si va verso ...

UFFICIALE – Liverpool-Napoli amichevole Internazionale di lusso! La data : Liverpool-Napoli, prima amichevole per gli azzurri La SSC Napoli annuncia con entusiasmo la prima amichevole degli azzurri. Le stelle più nobili d’Europa illuminano la prossima estate azzurra. Il Napoli affronterà il Liverpool il 28 luglio al Murrayfield Stadium di Edimburgo. Gli azzurri sfideranno i neo Campioni d’Europa – che hanno battuto il Tottenham in finale di Champions League – in una amichevole ...

Toyota Supra 2019 : prezzo - Interni e scheda tecnica ufficiale : Toyota Supra 2019: prezzo, interni e scheda tecnica ufficiale Autrice di numerose imprese automobilistiche, la Supra, torna per la sua quinta generazione dopo un periodo di quiescenza iniziato nel 2002. La casa produttrice ha messo in campo tutto il suo sapere tecnologico ma anche il meglio del reparto sportivo, per creare un’auto completa, capace di competere su più fronti. È una parente non troppo lontana della BMW Z4 con la quale ...

Inter-Conte - è ufficiale : l’ex allenatore della Juve e della Nazionale è il nuovo tecnico. “Riporterò il club dove merita” : Antonio Conte è il nuovo allenatore dell’Inter. C’è il sigillo dell’ufficialità sulla trattativa che ha portato il tecnico leccese ad essere la prossima guida dei nerazzurri. Ha firmato un contratto triennale per una cifra che si aggirerebbe attorno ai 9 milioni di euro a stagione. È da lui che il club vuole ripartire per dare la caccia alla Juventus, che di Conte è stata la ‘casa’ da giocatore e soprattutto da ...