huffingtonpost

(Di mercoledì 19 giugno 2019) “”: è questo il verdetto dell’Associazione Internazionale delle Federazioni di Atletica Leggera che stronca la campionessa olimpionica degli 800 metri. La sportiva, a sua volta, aveva accusato la federazione mondiale di atletica di averla usata “come cavia da laboratorio nella faccenda riguardante il nuovo regolamento sugli atleti iperandrogenici”, costringendola, per gareggiare, a sottoporsi a test del sesso e a cure ormonali.“Non permetterò più che usino il mio corpo”, aveva aggiunto la 2 volte olimpionica degli 800 metri. ”Èun”, sostiene ora la Iaaf in una nota in cui spiega la tesi esposta davanti al Tas di Losanna, che le ha dato ragione nei confronti della mezzofondista sudafricana. Quest’ultima contestava la ...

ClaudioZavatti1 : RT @HuffPostItalia: 'Carsten Semenya è biologicamente maschio' - HuffPostItalia : 'Carsten Semenya è biologicamente maschio' -