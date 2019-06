Bambino di 4 anni muore annegato a Mirabilandia

Tragedia a Mirabilandia - muore un Bambino di 4 anni annegato in piscina : Un pomeriggio tragico a Mirabeach, il parco acquatico all'interno di Mirabilandia. Verso le 15,30 un bimbo di quattro anni, mentre faceva il bagno nella piscina è stato visto riverso in acqua. Subito le persone presenti hanno dato l'allarme e i bagnini sono intervenuti effettuando le manovre di rian

Tragedia a Mirabilandia : Bambino di 4 anni muore annegato al parco acquatico : Il dramma dopo le 15 di oggi. Il bambino è annegato all'interno di Mirabeach, l'area acquatica di Mirabilandia, il parco divertimenti del Ravennate.Continua a leggere

Mirabilandia - Bambino di 4 anni muore annegato nella zona piscine del parco : Tragedia nel pomeriggio al notissimo parco giochi di Mirabilandia, a Ravenna. Un bimbo di 4 anni è morto per annegamento, all'interno di 'Mirabeach', la zona piscine del parco. Il...

Fattoria Tellus partner del 150° anniversario dell'Ospedale Bambino Gesù : Roma, 18 giu. (Labitalia) - Fattoria Tellus, l’ultimo progetto delle sorelle Dominga, Marta ed En[...]

Bambino di tre anni distrugge un’opera d’arte contemporanea : la famiglia dovrà pagare il (salato) conto : In molti penseranno alla celebre scena dell’episodio “Le vacanze intelligenti” nella quale Alberto Sordi e Anna Longhi vanno a visitare una mostra di arte contemporanea a Venezia. Il risultato è esilarante perché i due confondono le opere per altro, e non riescono proprio a “farsi una ragione” di alcune creazioni. La stessa cosa è capitata a Basilea: i tempi, certo, sono cambiati e infatti il protagonista è un ...

Bambino di 7 anni muore dopo un incidente : ferito il padre - giocatore di basket bolognese : Federico Dordei, un Bambino di soli sette anni, è morto ieri in seguito a un terribile incidente stradale avvenuto alle 11 e 30 a Pontecchio, frazione di Sasso Marconi, in provincia di Bologna. Il piccolo era a bordo di una Toyota Rav 4 che stava percorrendo la Nuova Porrettana; alla guida c'era il padre Luigi, 38 anni, quando per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti il suv si è scontrato prima contro il furgone di una ditta addetta alla ...

Ebola - primo contagio fuori dalla RD del Congo : morto Bambino di 5 anni in Uganda. Msf : “L’epidemia ha accelerato” : La prima vittima di Ebola oltre i confini della Repubblica Democratica del Congo è un bambino di cinque anni. Il piccolo è morto la scorsa notte in Uganda, come comunica l’account Twitter del direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che riprende un comunicato del Ministero della Salute di Kampala. Il fratellino e la nonna del piccolo deceduto sono risultati positivi al test e si trovano ora in isolamento nella struttura sanitaria ...

Ebola - primo caso in Uganda : morto Bambino di 5 anni - possibile strascico dell’epidemia proveniente dal Congo : A distanza di dieci mesi dall’epidemia di Ebola scoppiata in Congo, è morto nella notte tra martedì e mercoledì un bambino di 5 anni a Kasese in Uganda. Il giovane risultato positivo alla malattia era stato ricoverato precedentemente nell’unità di quarantena. A pretenderlo noto è stato un funzionario del ministero della Salute. “Il bambino risultato positivo all’Ebola ieri a Kasese è morto nella serata nell’unità di ...

Morto Bambino di 5 anni in Uganda - primo caso di Ebola : Un bambino di 5 anni, colpito dal primo caso di Ebola in Uganda dallo scoppio dell'epidemia nella Repubblica Democratica del Congo dieci mesi fa, e' Morto nella notte tra martedi' e mercoledi'. Lo ha reso noto un funzionario del ministero della Salute. "Il bambino risultato positivo all'Ebola ieri a Kasese e' Morto nella serata nell'unita' di quarantena", hanno spiegato dal Ministero della Salute ugandese. "Come e' prassi per i casi di Ebola, la ...

Maltempo al Nord : a Merano albero crolla su donna e Bambino di 3 anni - feriti gravemente : Forti temporali si stanno abbattendo in queste ore sul Nord Italia, come ampiamente previsto in un nostro articolo di stamane (leggi qui). Lombardia orientale e Trentino Alto Adige sono l'area più...

Bambino di 2 anni muore dopo 110 ore in fondo ad un pozzo : l’ennesima tragedia che scuote il pianeta : Un Bambino indiano di 2 anni, rimasto intrappolato in un pozzo strettissimo per oltre 4 giorni, è stato estratto morto, accendendo le proteste sui ritardi nei soccorsi per raggiungerlo. Il caso di Fatehveer Singh ha catturato l’attenzione nazionale dopo la sua caduta in un pozzo profondo 33 metri nel distretto di Sangrur, nello stato del Punjab, mentre giocava. Il pozzo in disuso era ampio solo 23cm, il che ha complicato enormemente i tentativi ...

Modena - Bambino di sei anni ‘scappa di casa’ per andare a scuola : Non si può certo dire che non sia diligente il bambino di sei anni che questa mattina, intorno alle 5 e 30, e quindi ben prima dell'alba, è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri di Carpi, in provincia di Modena, mentre vagava per le strade della città. Il piccolo, a differenza di molti suoi coetanei che della scuola farebbero benissimo a meno, si era svegliato da solo preparandosi e incamminandosi verso l'istituto primario che ...

Nettuno - Bambino di due anni morto : annegato nello stagno di casa : trovato a faccia in giù : Un bambino di due anni è morto stamattina a Nettuno. Dramma a Nettuno, sul litorale vicino Roma, dove stamattina è morto un bambino di due anni. Il piccolo è caduto in uno stagno...

Bambino di 2 anni annega cadendo in uno stagno a Nettuno : Un Bambino di due anni è morto stamattina a Nettuno, dopo essere caduto in uno stagno di un’abitazione a Nettuno, sul litorale vicino a Roma. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia. Inutili i soccorsi. Da accertare la dinamica dell’accaduto.E’ stato il papà a trovare il bimbo di due anni morto stamattina in un piccolo stagno che si trova nel giardino della loro villa a Nettuno vicino Roma. Secondo quanto si ...