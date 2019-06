Ritrovato il corpo del mago che voleva imitare Houdini | si era buttato in un fiume con

meteoweb.eu

(Di martedì 18 giugno 2019) Non era un trucco e non c’era inganno: ildi Chanchal Lahiri, ilche ieri si era fatto calare come Harrycon braccia e gambe incatenate nelle acque delHoogly di Calcutta, è stato. La polizia ha confermato oggi l’annegamento del 42enneMandrake, il cui cadavere è stato rinvenuto a 2 chilometri di distanza dal luogo dal luogo in cui era scomparso nel nulla, ed è stato identificato ieri notte dai suoi familiari. “Le mani erano libere, ma le gambe erano ancora legate da catene e corde“, ha riferito la polizia. Le operazioni di ricerca di Lahiri erano scattate subito dopo l’esibizione, quando gli spettatori non lo avevano visto riemergere dalle acque del. Secondo i media indiani, ilnon aveva preso adeguate misure di sicurezza nel preparare il suo esercizio. Ilaveva già tentato l’impresa nel 2013, ...

