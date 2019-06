Ricordi di una vita fa | che cos’è l’ipnosi regressiva

dilei

(Di martedì 18 giugno 2019) Come per la bobina di un film, c’è chi sostiene che sia possibile “tornare indietro” con la propria mente per recuperare iperduti, riferibili vite precedentemente vissute. E’ la tesi dell’ipnosi, un metodo che mischia psicologia e credenze religiose orientali e che, nonostante lo scetticismo di parte della comunità scientifica, viene utilizzato da alcuni psicoterapeuti. L’obiettivo di questa pratica sarebbe far riemergere nei pazienti queirimossi che avrebbero causato traumi e problemi psicologici all’individuo. Secondo chi pratica questa tecnica, si tratterebbe didi vite passate: è lì che andrebbero ricercare le radici simboliche dei conflitti attuali, secondo i principi della legge induista del karma. L’obiettivo dell’ipnosiè di capire la causa del disagio per recuperare le risorse ...

LauraPausini : Ricordi di una giornata INCANCELLABILE. #LBParty2019 #LB2019 - bonucci_leo19 : 2018/2019, i ricordi di una stagione ricca di emozioni con la maglia bianconera e con quella della Nazionale. #LB19… - francescoGilio2 : RT @del_pensiero: Di quegli inverni ingombranti ricordi l'anima. Stesa fuori a dondolare come una camicia, troppo ghiacciata per non tornar… -