Rai | Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si fermano | le mani sul programma super-cult

Lucio Presta : “Ho deciso di riportare su Rai2 il Festival di Castrocaro. Lo condurranno Belen e Stefano De Martino” : Lucio Presta vuole riportare su Rai2 il Festival di Castrocaro, il concorso per nuovi talenti musicali che ebbe grande successo tra gli anni ’60 e gli anni ’80 quando a vincerlo furono artisti divenuti poi delle star. E a condurlo saranno Belen Rodriguez e Stefano De Martino, con Simona Ventura come presidente di giuria. Ad annunciarlo è stato lo stesso agente televisivo e produttore all’Adnkronos. ...

Belen Rodriguez lascia Tu si que Vales! Insieme a Stefano De Martino in Rai? : Belen Rodriguez da anni ormai la conduttrice fa parte del team di Tú Sí Que Vales, diventando ormai uno dei volti principali del programma. Nell’ultimo periodo, però, qualcosa sta cambiando. La presentatrice, infatti, dopo essere tornata con Stefano De Martino, ha iniziato ad avvicinarsi anche alla rete avversaria, la Rai, che sembrerebbe essere intenzionata a puntare su di lei. Ai piani alti, infatti, sembrerebbero essere stati conquistati da ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino - intellettuali in campo per levargli la Notte della Taranta su Rai 2 : intellettuali contro Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La coppia è stata chiamata da Rai2 (ancora non in via ufficiale) per condurre il backstage del Concertone della Notte della Taranta. Ad opporsi universitari. docenti e artisti che hanno sottoscritto il documento intitolato "Appello alla dign

Belen Rodriguez e Stefano De Martino conducono La Notte della Taranta su Rai2 : Stefano e Belen Dopo aver ritrovato la passione di un tempo, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono pronti a lavorare insieme. I due coniugi seguiranno infatti, in diretta per Rai 2, La Notte della Taranta 2019, evento che si terrà a Melpignano (Puglia) il 24 agosto. Protagonista assoluta della serata sarà la musica tradizionale salentina. Stefano e Belen, per tale ragione, non saliranno sul palco del Concertone, guidato dal maestro Fabio ...

Belen Rodriguez - la svolta clamorosa : Rai 2 - dopo Fabio Fazio tocca a lei : Una svolta per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la coppia ritornata ad essere tale e tornata di prepotenza al centro delle cronache rosa. Una svolta in Rai. Non solo perché il secondo canale ha affidato alla coppia la conduzione della Notte della Taranta. Si apprende ora che Viale Mazzini ha sc

Belen e Stefano - la coppia raddoppia : la Rai affida loro un importante show : Belen e Stefano De Martino: la coppia raddoppia. La Rai affida loro un importante programma Che Belen e Stefano siano una delle coppie più in vista dell’ultimo periodo non è una novità. La Rodriguez e il marito, da poco tornati insieme, hanno riempito pagine di giornali e siti con le notizie del loro ritorno di […] L'articolo Belen e Stefano, la coppia raddoppia: la Rai affida loro un importante show proviene da Gossip e Tv.

Stefano De Martino e Belen pronti a condurre insieme un programma Rai - ecco quale : De Martino e Belen non è soltanto storia d’amore, ma anche lavoro che và a gonfie vele. pronti per la conduzione di un programma RAI insieme Un mese fa hanno annunciato sui social di essere tornati insieme dopo la separazione. Oggi, Tvblog lancia la bomba: Belen Rodriguez e Stefano De Martinocondurranno insieme un programma televisivo. Per la coppia si tratterebbe … Continue reading Stefano De Martino e Belen pronti a condurre ...

Belen Rodriguez e Stefano insieme in Tv : cosa condurranno su Rai2 : Stefano De Martino e Belen Rodriguez insieme anche in tv: ecco dove li vedremo Un mese fa hanno annunciato sui social di essere tornati insieme dopo la separazione. Oggi, Tvblog lancia la bomba: Belen Rodriguez e Stefano De Martino condurranno insieme un programma televisivo. Per la coppia si tratterebbe della prima esperienza televisiva come co-conduttori. A volerli è nientemeno che Carlo Freccero, attuale direttore di Rai2, che avrebbe ...

Stefano De Martino - dopo il ritorno con Belen arriva l'offerta dalla Rai : cosa andrà a condurre : Finito 'Made in Sud' per Stefano De Martino è tempo di bilanci, e in una lunga intervista a Il Corriere il ballerino ha parlato della sua nuova esperienza come conduttore e dei suoi programmi lavorativi per il futuro. Alla soglia dei trent'anni Stefano ha ammesso di vivere molto positivamente questo